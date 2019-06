Bad Iburg . Bereits zum dritten Mal seit 2017 wurde der Geldautomat der Deutschen Bank im Bad Iburger Zentrum das Ziel von Panzerknackern. In der Nacht zu Donnerstag blieb es jedoch bei dem Versuch einer Sprengung.

Bereits im Mai 2017 hatten Unbekannte den Automaten geknackt und waren mit ihrer Beute in einem schwarzen Kombi mit Münchner Kennzeichen geflohen.

Auch im Juni 2018 machten sich Täter an dem Automaten zu schaffen – diesmal blieb es jedoch beim Versuch. Und auch in der vergangenen Nacht, gegen 3.30 Uhr, mussten die Unbekannten die Bank ohne Beute verlassen – und das offenbar fluchtartig. Denn sie ließen am Tatort Gasflaschen und weitere Gegenstände zurück, die von der Polizei gesichert wurden.

An dem Geldautomaten sind deutliche Aufbruchspuren zu erkennen.

Die Fahndung nach den Tätern aus den Jahren 2017 und 2018 blieb bislang erfolglos.





Weitere Informationen folgen

Anzeige Anzeige