Sieger 2018 beim Damen-Tauziehen auf dem Bergfest Ostenfelde: Kindergarten-Mamis Ostenfelde. Foto: Ostenfelder Bergfreunde

Bad Iburg. In diesem Jahr findet das Ostenfelder Bergfest vom Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, auf dem Hof Timpe in Bad Iburg / Ostenfelde statt. "Das über die Landesgrenze bekannte Bergfest verspricht ein interessantes, lustiges Volksfest zu werden", schreiben Ostenfelder Bergfreunde in der Ankündigung.