Bad Iburg. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder - und das ist sinnvoller - versucht zu schlichten.In der Nachbarschaft gibt es viele Ursachen, die zum Zerwürfnis führen können. Schiedspersonen helfen bei solchen Problemen weiter.

Bereits geöffnete Briefe im Briefkasten? Hecken, die über die Grundstücksgrenze des Nachbarn hinauswachsen? Lärm - und das jeden Abend? Wenn überwiegend Nachbarn der Kamm schwillt, spielen Schiedsfrauen und Schiedsmänner eine wichtige Rolle als Streitschlichter. Und das bereits seit knapp 200 Jahren. Sie sind ehrenamtlich tätig und tragen dazu bei, dass Streitigkeiten vor Ort schnell und mit dem nötigen Einfühlungsvermögen beigelegt werden können und zerstrittene Bürger wieder zu einem friedlichen Zusammenleben zurückfinden. Manchmal scheinen aber Hopfen und Malz verloren, wie zum Beispiel im Fall von zwei GMHüttern, die seit über 40 Jahren einen erbitterten und verbitterten Nachbarschaftsstreit führen.

Damit nicht jeder Konflikt so eskaliert, gibt es die ehrenamtlichen Schiedsleute. Der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung dieser rund 10.000 in Deutschland tätigen Schiedspersonen. Er vertritt deren Interessen gegenüber Politik, Justiz und Kommunen.

Aus Hecken wurden Bäume

Die Themen mit denen sich die Schiedspersonen auseinandersetzen sind vielfältig. Und wenn Clemens Dust, Vorsitzender des BDS der Bezirksvereinigung Osnabrück, aus dem Nähkästchen plaudert, tun sich all die kleinen Abgründe auf, durch die Freunde, Nachbarn und eigentlich völlig normale Menschen plötzlich zu erbarmungslosen Rechthaber zu erbitterten Streithähnen mutieren.

Ein beliebter Auslöser für Fehden unter Nachbarn sind Bäume: „Zwei Nachbarn hatten Streit, weil aus einer Hecke drei acht Meter hohe Buchen gewachsen sind", erzählt Dust, "der eine fühlte sich benachteiligt, weil er dadurch vier Meter seines Grundstücks einbüßen musste". Eine einvernehmliche Lösung war am Ende nicht zu finden. Der Fall endet schließlich vor Gericht, so Dust.

Auch Kinder können zum Streitthema werden

Auch Kurt Kunert, stellvertretender Landesvorsitzender des BDS und Vorsitzender der Bezirksvereinigung Aurich, erzählt von einem besonderen Erlebnis: In diesem Fall hatten sich zwei Nachbarn - ein Lehrer und ein Polizist - wegen ihrer Kinder zerstritten. Die einen seien frech gewesen, die anderen Kinder hätten den Weg vor der Haustüre des anderen mit Farbe beschmiert. Es kam sogar soweit, dass der eine Nachbar aus Wut das Rad des Nachbarkindes entwendete. Die gute Nachricht: Kunert schlichtete diesen Streit mit Erfolg. Schon am Tag nach der Schlichtung gingen die Männer zusammen Bier trinken und die Frauen trafen sich auf einen Kaffee. „Es ist traurig, wenn man sich bei einem Problem so missversteht und streitet. Ich habe mich sehr gefreut, wie dieser Fall ausgegangen ist", sagt Kurt Kunert.

Woran liegt es?

Wie entstehen solche Probleme überhaupt? Die Direktorin des Amtsgerichts Bad Iburg Simone Kirchhoff sagt: „Man kann sich auch richtig streiten, solange man am Ende eine Lösung findet. Bei einem Streit haben wir oft eine verzerrte Wahrnehmung zum Selbstschutz, denn "wir" sind ja nicht schuld. Aus einem Wunsch, dem nicht nachgegangen wird, kann schnell Wut werden". Außerdem gehe nach jahrelangem Streit oft der wahre Grund verloren, ergänzt sie. Am besten sei es, die Probleme von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um Missverständnisse gemeinsam mit Schiedspersonen aus dem Weg zu räumen. Das dies in den meisten Fällen funktioniert, bestätigt die Erfolgsquote der Schiedspersonen aus der Umgebung, die aktuell bei 61 Prozent liegt.





Zum Hintergund: Die Schiedsfrauen und Schiedsmänner des Landgerichtsbezirks Osnabrück trafen sich jetzt in Bad Iburg zu ihrer Mitgliederversammlung. Neben dem Erfahrungsaustausch dient die Versammlung insbesondere der Fortbildung.