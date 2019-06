Bad Iburg. Mit rockiger Livemusik lockte der Thieplatz die Glaner für den Musiksommer aus ihren Häusern.

Alles spielte mal wieder perfekt mit: Das Wetter, die Zapfhähne, die vielen Helfer und Unterstützer, die Pizza, die Grillwurst und das Speiseeis und natürlich die Musik, aber vor allem auch die Menschen, die es in Glane zum Auftakt des Musiksommers "In'n Duorpe is wäh wat lös" zu Hunderten auf den sonst so einsamen Dorfmittelpunkt zog.

Als hätten alle schon darauf gewartet, waren bereits um knapp nach 19 Uhr die meistern Plätze an den Biertischen besetzt. Mit dabei echte Wiederholungstäter, die sich seit vielen Jahren den Event nicht entgehen lassen und sogar lange Radtouren dafür in Kauf nehmen, aber auch viele, die von dem fröhlichen Miteinander gehört hatten, und unbedingt dabei sein wollten.

So genossen ältere Damen, temperamentvolle Mittfünfziger, junge Familien mit ihren Kindern und Teenager zusammen mit ihren Eltern die coole Livemusik von "Touch of Sound". Die Band freute sich schon im Vorfeld auf den erneuten Auftritt in Glane und hatte ein spezielles Programm vorbereitet mit Ohrwürmern aus den Flower-Power-Zeiten rund um Woodstock, bei denen viele fröhlich mitsangen, sozusagen als Training für den nächsten Termin: Am 25. Juni gibt es die große "Mitsingparty" auf dem Thie.