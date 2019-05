Initiator der Senegalhilfe Helmut Buschmeyer (lks) und sein Mitstreiter Clemens Seelmeyer freuen sich über die 100. Patenschaft, die von Michael Schnurpfeil und Heiko Havermann (2. und 3. von links) übernommen wird. Foto: Thomas Oeverhaus

Bad Iburg. Aktuell wurde die 100. Patenschaft der Senegalhilfe abgeschlossen. Die Inhaber der OS Wohnbau GmbH in Ankum, Heiko Havermann und Michael Schnurpfeil, unterstützen zukünftig den Caritas-Stiftungsfonds „Menschen in Not im Senegal“. Die beiden helfen mit einer monatlichen Überweisung einem Kind im Senegal. Das Geld wird für Schulmaterial oder auch Medikamente eingesetzt.