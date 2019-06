Bad Laer/Bad Iburg. Kultiges Kino im alten Hallenbad, shoppen in Bremen und rasanter Fahrspaß im Heidepark: Die neue „F.A.T. Holiday Card“ macht ihrem Namen alle Ehre. Zum ersten Mal legt die Jugendpflege von Bad Laer und Bad Iburg parallel zum Ferienpass ein Sommerferien-Angebot nur für Jugendliche ab 12 Jahren auf.

Schließlich steht „F.A.T.“ für jede Menge „Fun“ und „Action“ für Teens. Inzwischen steht das Programm. Und das startet am Donnerstag, 4. Juli, mit einer Shoppingtour zur Waterfront in Bremen. Um 8.30 Uhr geht es in Bad Laer los, eine Viertelstunde später in Bad Iburg. Die Kosten für die Fahrt betragen 3 Euro pro Person.

Ein ungewöhnliches Filmerlebnis erwartet die Teens am Samstag, 13. Juli. Denn für die „F.A.T. Holiday Card“ verwandelt sich das Schwimmbecken des alten Hallenbades am Kinder- und Jugendtreff Flavour ab 20 Uhr in einen Kinosaal. Der Film bleibt noch geheim. Einen Tipp haben die Organisatoren aber doch: „Heul leise, Chantal!“ Der Kinobesuch selbst ist kostenlos. Getränke und Snacks können vor Ort erworben werden.

Hip Hop und Heidepark

Der Osnabrücker Grafitti-Künstler Quriz kommt am Samstag, 20. Juli, ins Flavour. Zwei Stunden lang enthüllt er bei einem Workshop die Geheimnisse von Spraydose und Acrylmarker. Quriz gestaltete im vergangenen Jahr bereits mit Jugendlichen den Eingangsbereich des Flavour. Beim Workshop treten die jungen Grafitti-Künstler nun mit ihm zusammen an Leinwände. Die Teilnahme am Workshop kostet 3 Euro.

Ein Hip-Hop-Tanzkurs in der Alten Mensa in Bad Laer schließt sich für 3 Euro pro Person am Freitag, 2. August, an. Einen ganzen Tag voller Spaß und Action verspricht zum Abschluss der Besuch im Heidepark Soltau am Dienstag, 13. August. Die Fahrt mit dem Reisebus inklusive Eintritt in den Heidepark kostet 25 Euro pro Person. Und die „F.A.T. Holiday Card“ soll im kommenden Jahr noch umfangreicher werden. „Die Jugendlichen sollen mitbestimmen“, betonen Stefan Lehmann von der Villaer und Dominik Mähler vom Flavour. Wünsche und Ideen für die nächste Auflage nehmen sie schon jetzt gerne entgegen.

Bis 14. Juni anmelden

Jetzt sind aber erst einmal Fun und Action angesagt. Anmeldungen nehmen bis Freitag, 14. Juni, der Kinder- und Jugendtreff Flavour in Bad Iburg und der Kinder- und Jugendtreff Villaer in Bad Laer entgegen. Alle kostenpflichtigen Veranstaltungen müssen bei Anmeldung bezahlt werden.