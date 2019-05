Bad Iburg. Dank privater Initiative gibt es jeden Sommer Live-Musik auf dem ansonsten ruhigen Glaner Thie - mittlerweile eine Institution.

Die Idee lag eigentlich auf der Hand: Der Glaner Thieplatz erstrahlte 2015 in neuem Glanz, aber er lag trotzdem noch irgendwie im Dornröschenschlaf. Da beschlossen Jo Simeit, Thomas Rudzinski, Andreas Jäkel und Johannes Hülsmann, bekannt als "die Glaner Jungs" etwas zu organisieren, das dem Dorf Glane wieder Leben einhaucht und die Generationen zusammenbringt mit Musik, kühlen Getränken und jeder Menge Spaß. Zunächst gab es Live-Musik am Rande des Platzes in der ehemaligen Abfüllhalle Schürmeyer, deren Besitzerin Elisabeth Schürmeyer die Idee der Glaner Herren sofort und noch immer unterstützt. Auch in diesem Jahr hat sie für sich und ihre Freundinnen einen Ehrentisch auf dem Thie reserviert.

Immer wieder haben die Organisatoren, die mittlerweile von rund 15 Helfern unterstützt werden, in der Vergangenheit neue Ideen umgesetzt, damit es auf keinen Fall langweilig wird. Da gab es dann mal ein lautstarkes Rudelsingen, oder auch einen plattdeutschen Abend mit Heimatverein-Mitgliedern in Tracht, oder es ging auf den Hof Boymann, um ganz Glane mit Leben zu erfüllen.

"Schon ganz früh im Jahr werden wir überall gefragt, ob es diesen Sommer wieder Musik gibt auf dem Thie", berichtet Simeit, der genauso wenig wie seine Freunde wirklich damit gerechnet hatte, dass die Idee so gut angenommen wird. Da feiern einige sogar ihre Silberhochzeit auf dem Thie und alte Freunde nehmen die Veranstaltung zum Anlass, sich mal wieder zu treffen. Jedes Jahr kämen mehr Besucher, ganz ungezwungen mit Fahrrad, Kind und Kegel.

Noch immer verlangen die Glaner Jungs keinen Eintritt, nur was verzehrt wird muss bezahlt werden. Stattdessen finanzieren sie den Event mit Spenden aus dem aufgestellten Sparschwein und einer ganzen Reihe von Sponsoren und Unterstützern, wie beispielsweise die Gärtnerei Nagel, die von Anfang an für den Blumenschmuck auf dem Thieplatz sorgte. Alle vier Hauptorganisatoren sind sich jedenfalls sicher: "Die Leute wären schwer enttäuscht, wenn wir aufhören würden."

Auch in diesem Jahr lohnt sich der Besuch. Am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr geht es los mit der "Touch of Sound"-Band, die eine Hommage an das legendäre Woodstock-Festival vor 50 Jahren vorbereitet hat. Weiter geht es am 28. Juni mit einer fröhlichen Mitsingparty, präsentiert von Chris Rehers und Jörg Mehring. Und am 26. Juli gibt es wieder eine echte Premiere auf dem Thie: Die Bigband "Waschbrettbauch" wird das Publikum mit ihrer einmaligen Mischung, dem "Dixi-Skiffel-Punk" und einer tollen unterhaltsamen Show verblüffen.