Bad Iburg. Trotz der Diskussionen über die Zukunft der Grundschulen in Bad Iburg haben die Ostenfelder in einen neuen Soccerplatz und beeindruckende neue Kletter- und Spielgeräte für noch mehr Spielspaß investieren. Damit soll die Grundschule zum Treffpunkt für die Ostenfelder werden.

In diesem Jahr feiern die Ostenfelder ein Jubiläum mit besonderer Bedeutung: 200 Jahre Schule in Ostenfelde. Eine lange Zeit, die sich aber möglicherweise dem Ende nähert: Schließlich wird im Rat darüber diskutiert, ob die Grundschulen nicht an einem Zentralen Ort zusammengefasst werden sollen.

Der Reiz des Soccerfeldes ...

"Mit dem heutigen Tag wollen wir auch ein Zeichen setzen, wie wichtig die Schule für Ostenfelde ist", erklärt der Vorsitzende des Fördervereins, Andreas Rosengarten. Schließlich ist der Sanierungsbedarf des Schulgebäudes nicht so hoch ist wie in Glane. Und jetzt zeigten die Ostenfelder, wie sie kämpfen können: Mit rund 120.000 Euro wurde der Außenbereich umgestaltet und aufgewertet. Statt des Rasenplatzes hinter der Turnhalle lädt jetzt ein Soccerfeld zum Kicken ein. Das ist bei allen Schülern so beliebt, dass Schulleiterin Elisabeth Otte bereits Belegungspläne aufstellen musste, damit auch jeder, der will, in den Pausen kicken kann. Dazu laden neue Spiel- und Klettergeräte auf den Spielplatz nicht nur während der Pausen sondern auch am Nachmittag die Kinder zum Spielen ein.



Sechsstellige Summe

2017 hatten Mitglieder des Fördervereins die Idee einen Soccerplatz mit gelenkschonendem Boden und Netzen drumrum zu bauen. Damals erschien das wie ein Traum, wie Rosengarten in seiner Eröffnungsansprache zurückblickte, doch schnell konnte man verschiedene Stiftungen und Sponsoren von dem Projekt überzeugen. Und wenn man schon mal dabei ist, warum nicht auch gleich die Spielgeräte erneuern. Am Ende galt es eine sechsstellige Summe aufzubringen, um die ganze Sache zu finanzieren. Mit im Boot waren zahlreiche Sponsoren.

Optimale Umgebung

Das kleine Schulfest mit selbst gebackenem Kuchen und kleinem Fußballturnier, mit vielen Gesprächen und fröhlich spielenden Kindern lieferte dann den Beleg, dass sich die Mühen gelohnt haben. Auch Bürgermeisterin Annette Niermann, deren Großeltern in Ostenfelde zur Schule gegangen waren, betonte, dass ihr und allen Verantwortlichen in der Verwaltung und im Stadtrat wichtig ist, dass die Bad Iburger Kinder eine optimale Umgebung haben, in der sie sich entwickeln können und fürs Leben lernen. Ein solches beispielhafte Engagement der Eltern und aller Nachbarn in Ostenfelde sei daher beeindruckend.

Ein Lied als Dank

Die Grundschüler bedankten sich bei allen mit einem Lied, in dem es darum geht, dass Träume wahr werden können, wenn man als Team zusammen hält. Das gilt wohl auch für die Ostenfelder, die guten Mutes für die Zukunft ihrer Schule kämpfen wollen.