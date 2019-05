Bad Iburg. „Digitale Transformation - was ist für mein Unternehmen relevant?“ Diese Frage beantwortete Professor Dr. Wieland Appelfeller vor rund 90 Teilnehmern bei dem jährlichen Unternehmensfrühstück des Landkreises Osnabrück für den Südkreis.

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Osnabrück (WIGOS) hatte nach Bad Iburg eingeladen, um Unternehmern aus dem Osnabrücker Südkreis eine Plattform für den Austausch zu geben.

Fahrt gewonnen

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, so Landrat Michael Lübbersmann bei der Begrüßung. Er forderte die Unternehmensvertreter auf, aktiv an den aktuellen Entwicklungen der digitalen Transformation teilzunehmen. Diese habe in den vergangenen Jahren mit der Vernetzung von Maschinen und Prozessen weiter an Fahrt gewonnen.

„Noch vor 10 Jahren ging es primär darum, Prozesse wie zum Beispiel eine Stellenausschreibung und das anschließende Bewerbungsverfahren von einer analogen Form in eine digitale Form zu transformieren. Heute wird hingegen eine autonome Prozessabwicklung erprobt und zum Teil bereits eingesetzt“, so Appelfeller. Als Beispiel nannte der Münsteraner Hochschulprofessor sowie Vorstand des Instituts für Prozessmanagement und digitale Transformation den Melkvorgang in einem mordernen Kuhstall, bei dem Kuh und Melkanlage autonom miteinander kommunizieren.

Fluch und Segen

„Die digitale Transformation ist Fluch und Segen zugleich“, zeigte sich Siegfried Averhage, Chefwirtschaftsförderer des Landkreises, überzeugt. Sie eröffne viele Möglichkeiten, werde jedoch auch radikale Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich bringen. Der vernetzte Mitarbeiter sei ein gutes Beispiel hierfür. Datenbrillen bedeuteten zum Beispiel in der Disposition oder der Lagerlogistik einen großen Effizienzfortschritt. Dennoch sei der Mitarbeiter weiterhin wichtiger Teil des Prozesses.



Eine Einschätzung, die auch Landrat Michael Lübbersmann teilte. Auch kleinere Unternehmen in Handel, Handwerk und Dienstleistung stelle die digitale Transformation und ihre Auswirkungen vor große Herausforderungen, biete aber auch sehr viele Chancen: Der lokale Einzelhändler zum Beispiel, der durch das Internet seine Produkte plötzlich bundesweit vermarkten könne.