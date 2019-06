Fleißige Helfer der Litauenhilfe beladen den LKW mit dringend benötigten humanitären Hilfsgütern für die Partnergemeinde Pagegiai in Litauen, Initiatorin Heidi Kiupel, vorne 3. v. rechts. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg. Zum 175. Mal hat der Verein „Litauenhilfe am GBI“ einen Transport mit Hilfsgütern auf den Weg in die litauische Partnergemeinde nach Pagegiai in Litauen gebracht.