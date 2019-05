77- und 79-Jährige schlagen Räuber in Bad Iburg in die Flucht CC-Editor öffnen

Bad Iburg. Zwei 77 und 79 Jahre alte Frauen haben am Mittwoch in Bad Iburg einen Räuber in die Flucht geschlagen. Ihre Waffen: Wanderstock und Handy. Am Nachmittag schlug der Täter allerdings erneut zu.