Bad Iburg. Prickelnde Rhythmen, magische Klänge und ungewohnte Klangfarben waren im Vortragsraum der Dörenberg-Klinik in Bad Iburg zu hören. 35 interessierte Besucher hatten sich dort eingefunden, um das "Duo SonBois" in ihrem Marimba-Cello-Konzert zu erleben.

Hinter dem Duo stehen die Musiker Hermann Helming an der Marimba und Karsten Nagel am Cello, die in ihrem einstündigen Konzert variationsreich zwischen erdiger Prägnanz, meditativer Ruhe und vitaler Reibung wechselten und ihr Publikum auf eine musikalische Weltreise entführten. Das Repertoire, das dabei zu Gehör kam, umfasste Werke des Barocks und der Klassik, genauso wie zeitgenössische Kompositionen und folkloristisch inspirierte Musik.



Musik aus Europa und Afrika

So eröffneten die Musiker den Abend mit einer Nummer von Gerhard Stengert, auf die ein Titel des französischen Komponisten Eric Sammut folgte. Nach Ausflügen auf den Balkan und nach Frankreich folgte ein Lied aus Simbabwe, für das sich Hermann Helming zusätzlich einen Schellenkranz am Fuß befestigte, um durch rhythmisches Stampfen den Klang Afrikas nach Bad Iburg zu holen. "In dem Lied geht es darum, dass Leute in Afrika unter einem Baum sitzen und sich entspannen, obwohl sie die Zeit besser nutzen sollten, um Holz zu hacken, Wasser zu holen und Gemüse zu ernten", erklärte Helming, der so rhythmisch stampfte, dass der Schellenkranz am Fuß - sehr zur Belustigung des Publikums - nicht hielt.

Temperament- und humorvolle Musiker

Äußerst temperament- und humorvoll, aber vor allem vielseitig präsentierten sich Helming und Nagel an ihren Holzinstrumenten in dem Vortragsraum zwischen einem Skelett und Schaubildern von Wirbelsäule, Nerven- und Muskelsystem. Das Publikum spendete nach den Nummern, in denen die Musiker mal miteinander und mal gegeneinander spielten, immerzu wohlwollenden Applaus. Insbesondere vom Andante, Adagio und Allegro des Komponisten Jean-Baptiste Barrière zeigten sich die Anwesenden begeistert. Die Lieder, die eigentlich für zwei Celli geschrieben wurden, wurden vom "Duo SonBois" kurzerhand neu arrangiert.

Meditative Stimmung

Dagegen wurde der weltweit gespielte "African Blues" ursprünglich für zwei Marimbas geschrieben, kam in der Dörenberg-Klinik aber auch auf einer Marimba in Kombination mit Cello sehr gut an. Mit der so genannten Minimal Music wagte sich das Duo sogar an eine Musikform, die in einer Wiederholung kleinster, nur wenig variierter Klangeinheiten besteht. Mit dem meditativen "Opening" von Philip Glass erklangen zunächst die erdigen Töne des Cellos, bis die hellen Marimbatöne die aus der Erde sprießenden Frühlingsblumen symbolisierten. "Schließen Sie ruhig die Augen und denken an den Frühling", gab Hermann Helming dem Publikum mit auf den Weg, bevor letztendlich noch "La fille aux cheveux de lin" von Claude Debussy und die "Meditation for Tibet" von Gerhard Stengert sowie eine Zugabe gespielt wurden.