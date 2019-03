Bad Iburg. Nach knapp 40 Jahren schließen Stefan Pohlmann und Nikola Hotfilter am Sonntag, 31. März, endgültig die Bad Iburger Kultkneipe Casablanca. Ein Blick zurück in die Geschichte des Hauses und des "Casa".

„Wir setzen uns an den Tisch Nummer eins“, erklärt Nikola Hotfilter und geht zielstrebig darauf zu: „Alle wollten immer an den Tisch Nummer eins, den mit der Eckbank. Hier sitzt man mitten im Geschehen.“ Sie erinnert sich gemeinsam mit ihrem Mann: „Wir haben als Hippie-Kneipe angefangen und waren lange verpönt.“ Ins Casablanca gingen zunächst nur Langhaarige, Arbeitslose und Faulenzer, habe es geheißen – und genauso sei es auch gewesen.



Name als politisches Statement

Unter dem Namen Casablanca übernahmen die Brüder Robert, Hermann und Stefan Pohlmann den elterlichen Betrieb 1981. „Im gleichnamigen Film wird gut beschrieben, dass Casablanca ein letzter Fluchtpunkt in der NS-Zeit war. Wir wollten den Leuten mit dem Casablanca auch einen Fluchtpunkt anbieten“, berichtete Stefan Pohlmann. „Der Name war eine politische Aussage.“ Hotfilter hob die „Atmosphäre der Toleranz und Akzeptanz“ hervor, die für das „Casa“ typisch sei: „Es gab hier nie Schlägereien. Wir haben in der ganzen Zeit nicht einmal die Polizei angerufen.“





Hotfilter selbst hatte als Studentin angefangen, im Casablanca zu kellnern: „Damals haben wir gleichzeitig gefeiert und Geld verdient.“ Gemeinsam mit ihrem Mann erinnert sie sich an viele treue Mitarbeiter, gemeinsame Ausflüge und legendäre Trinkgeldpartys. Außerdem sei Pohlmanns Schwester Annemarie Glosch "immer für das Casablanca dagewesen". „Sie hat im Hintergrund geholfen, wo sie nur konnte“, so Hotfilter. Gloschs Wildblumensträuße und Dekorationen seien von den Gästen oft gelobt worden.

Bio und nachhaltig, bevor es Trend wurde

Von 1989 bis 1992 wurde das Casablanca verpachtet. Dann übernahmen Stefan Pohlmann und seine Frau die Kneipe. Das Speisenangebot war ebenfalls ein Statement: Man habe schon immer Vegetarisches, Bioprodukte und Regionales im Angebot gehabt, "auch als das noch nicht hip und Trend war“, erklärte Hotfilter: „Wir waren nie mainstream, sondern immer eigenartig.“ Die selbst entwickelten Rezepte kamen dennoch bei den Freunden des „Casa“ an: Das legendäre Aioli sowie die Minipizzen und das Shoarma waren der Renner. Das Shoarma-Rezept entwickelte Robert Pohlmann aus dem Israelischen. „Wir sind einmal im Monat nach Holland gefahren, weil es dort die passenden Gewürze und Brötchen gab“, so Hotfilter.

Ab den 90er-Jahren trauten sich auch „normale Leute“ ins Casablanca, und seit 2012 gab es im Casablanca ein- bis zweimal im Monat Konzerte. „Da waren tolle Sachen dabei, nicht nur eine Musikrichtung“, sagte Hotfilter, die bei der Auswahl einfach von ihrem eigenen Geschmack ausging. Doch auch schon vor ihrer Zeit, traten Musiker im "Casa" auf: „Konzerte gab es von Anfang an mit Unterbrechungen“, erinnerte sich Pohlmann: „Trio hat vor dem großen Durchbruch 1981 bei uns gespielt. Nach dem Konzert haben wir mit den Musikern Billard gespielt.“

Anzeige Anzeige





In den vergangenen Monaten hatte das Casablanca nur noch von freitags bis sonntags geöffnet, dies wird bis Ende März auch so bleiben. Drei ehemalige Mitarbeiter organisierten den Betrieb fast zwei Jahre lang selbstständig neben ihren neuen Jobs. „Wir wollten vor einem Jahr eigentlich schließen“, berichtet Hotfilter.

Vor dem Abriss

Ein bisschen Wehmut spielt mit, als sich die beiden im Gastraum umblicken. Der Wunsch der Casa-Inhaber, einen Gastronomen als Nachfolger zu finden, hat sich nicht erfüllt. Der neue Käufer wird das Haus abreißen und mehrere Wohnhäuser errichten. Die liebevoll und individuell zusammengestellte Einrichtung kann nicht an einen Nachfolger übergeben werden.





Hotfilter und Pohlmann werden einige Sachen mitnehmen, und auch so mancher Gast träumt von einem Erinnerungsstück. Die handgemachten Speisekarten haben sich jetzt bereits stark dezimiert. „Wir haben nur noch zehn Stück“, so Hotfilter, die hofft, dass diese für die letzten beiden Wochenenden noch reichen.

Marmelade und Schmierseife

Mit dem Casablanca verschwindet in Bad Iburg ein Gebäude mit Geschichte – die Kultkneipe ist nur ein Kapitel dieser Historie. 1847 baute Familie Bentrup das Haus. Als Johann Pohlmann 1910 plante, ein Lokal zu eröffnen, kam er auf die Idee, das günstiger gelegene Bentrup‘sche Haus dafür zu nehmen: Man tauschte. Ein Jahr später öffnete Pohlmann seinen Laden, in dem es Sauerkraut, Heringe, Marmelade, Schmierseife, Getreide, Salz und Petroleum gab. Selbst gebackenes Brot und Kuchen wurden mit dem Bäckerwagen in Iburg und Umgebung verkauft. Gezogen wurde er von Max und Moritz, zwei Dülmener Wildpferden.

In Pohlmanns „Stilker Kneipe“ gab es Schnaps und Bier – auch ohne Konzession. Die erhielt Pohlmann erst 1920, als er das „Restaurant zum Offenen Holz“ öffnete. Im gleichen Jahr wurde Antonia Pohlmann geboren. Sie war später das Gesicht vom "Offenen Holz". Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs fehlten die Waren, das Geschäft ruhte. Erst recht als englische Soldaten das Haus zu ihrem Hauptquartier machten. 1951 übergab Johann Pohlmann den wieder eröffneten Laden an seinen Sohn Hermann, der zusätzlich ein Konditorei-Café eröffnete. Später baute Pohlmann eine Pension für Kurgäste aus, die sich bei Musik und Tanz im „Offenen Holz“ vergnügen konnten. Das Gesicht des Familienunternehmens war Antonia Pohlmann, „Oma Toni“ genannt, die auch nach der Gründung des Casablanca immer noch zwischen den Gästen herumwirbelte: „Hier ein Schwätzchen, dort ein Schnäpschen und zur allgemeinen Freude und Heiterkeit holte sie zwischendurch ihr Schifferklavier hervor“, erklärt Stefan Pohlmann. „Woodstock, Bob Marley und Oma Toni mit Schifferklavier – im Casablanca funktionierte das.“

Am Freitag, 5. April, und am Samstag, 6. April, steigt jeweils ab 19.30 Uhr die große Abschiedsparty mit Livemusik. Danach wird der Schlüssel abgegeben.