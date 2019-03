Bad Iburg. Die Stimmung zwischen Teilen des Bad Iburger Rates und der Verwaltung ist seit Monaten angespannt. Jetzt eskaliert der Konflikt zwischen der WBG und der Bürgermeisterin in einer Klage. Worum es geht: um eine möglicherweise sexistische Äußerung, um Fürsorgepflichten und Unzufriedenheit und die Weigerung, miteinander zu sprechen.

Bernhard Heringhaus (Wählergemeinschaft Bad Iburg/Glane) hat eine Unterlassungsklage gegen Bad Iburgs Bürgermeisterin angestrengt, die das Verwaltungsgericht als Klage gegen die Stadt Bad Iburg wertet.



Die Vorgeschichte:

Bernhard Heringhaus hatte Fachdienstleiterin Barbara Götting ruppig behandelt, in einer öffentlichen Sitzung, aber offenbar nicht nur da.





Das geschah 2017 im Rat Heringhaus kanzelt Götting und Wellmann ab In der Ratssitzung am 15. Dezember 2017 diskutierten die Kommunalpolitiker über die Kündigung der Kita-Verträge durch die Stadt. Als die in der Verwaltung für Kitas zuständige Götting zum Reden ansetzte, unterbrach Heringhaus sie: „Welches Recht zu reden haben Sie denn?“ Götting verwies auf die Erlaubnis der Ratsvorsitzenden. Heringhaus: „Warum?“ „Weil ich damit zu tun habe“, sagte Götting. Die schweigend neben ihr sitzende Gleichstellungsbeauftragte Irene Wellmann bekam zu hören: „Wollen Sie auch noch was dazu sagen, Frau Wellmann, Sie haben doch auch damit zu tun.“ Als Götting von zwei Defizitverträgen und mit der Verwaltung abgestimmten Haushalten der Kitas sowie längeren Betreuungszeiten berichtete, unterbrach sie der WBG-Mann erneut: „Zu welcher Fraktion gehören sie?“ Als Götting ankündigte, dass man im Fachausschuss über den Vertrag mit der Glaner Kita sprechen werde, entgegnete Heringhaus: „Das glaube ich nicht, dass Sie sich im Ausschuss darüber unterhalten.“

In einer Mail an Götting soll auch eine schlüpfrige Bemerkung gefallen sein, die Bürgermeisterin Annette Niermann in einem Brief an Heringhaus als frauenfeindlich und sexistisch bezeichnet und für die sie eine Entschuldigung fordert. Nach Angaben von Niermanns Anwalt Horst Simon habe Heringhaus von einer gleichsam intimen Beziehung der Fachdienstleiterin zu einer kirchlichen Einrichtung geschrieben.



Die Reaktion von Heringhaus auf den Brief der Bürgermeisterin: die Unterlassungsklage vom 23. Januar mit vorprozessualer Abmahnung. Demnach soll ihm Niermann eine frauenfeindliche, sexistische Ausdrucksweise nicht mehr vorwerfen dürfen. Das fordert Heringhaus über seinen Kanzleikollegen Franz Flemming.

Niermanns Anwalt: "Frau Niermann hat sich schützend vor ihre Mitarbeiterin gestellt und Heringhaus dazu aufgefordert, sich mit Fragen an die Fachdienstleiterin an sie zu wenden." Simon hat die kostenpflichtige Abweisung der Klage beantragt. Inzwischen hat das Gericht ihn zu einer Stellungnahme aufgefordert.

"Es ist schon ein sehr merkwürdiges politisches Verhalten, dass man als Ratsmitglied die Bürgermeisterin verklagt", findet Simon: "So geht man nicht miteinander um." Wenn Annette Niermann nicht so eine nachsichtige Person wäre, könne die Klage das Klima im Rat nachhaltig beschädigen.

Das sei, meint Heringhaus, ohnehin zerrüttet. "Ich glaube nicht, dass das Verhältnis noch normal ist." Er könne sich nicht eine frauenfeindliche und sexistische Äußerung nicht erinnern. "Es geht wohl auch um ein Schreiben, in dem ich meine Überraschung darüber geäußert habe, dass eine Person, die ehrenamtlich für eine Iburger Kirchengemeinde tätig ist, Verhandlungen mit den Kitas führt" – die zum Teil von der katholischen Kirchengemeinde geleitet werden. Er habe Kritik geübt, so Heringhaus, das müsse erlaubt sein.

Götting engagiert sich als Taufkatechetin in der Pfarreiengemeinschaft Bad Iburg-Glane, sie begleitet junge Familien auf dem Weg zum Sakrament der Taufe.

Auf die Frage, ob sich der Konflikt nicht unter vier Augen hätte klären lassen, erklärt Heringhaus:

"Ich werde mit Frau Niermann außerhalb öffentlicher Veranstaltungen kein Wort wechseln."

Sie regiere nach "Gutsherrinnenart". Es fehle an Kommunikation mit Ausschüssen und Rat. Die Sitzungsvorbereitung bezeichnet er als "extrem oberflächlich, wir müssen ständig mit Tischvorlagen arbeiten."



Niermann wundert sich: "Wir hatten noch nie eine Tischvorlage." Im Übrigen werde sie die Vorwürfe gegen die Verwaltung nicht kommentieren:

"Das ist hinlänglich durch die Kommunalaufsicht geklärt."

Sie biete allen Fraktionen immer wieder Gespräche an: "Das wird nicht von allen wahrgenommen." Auch Heringhaus habe sie in ihrem Brief ihre Bereitschaft zu einer Aussprache erklärt.



Heringhaus' Wortwahl in der Mail an Götting sei nicht die, die er in einem Schreiben an einen Mann gewählt hätte, und schon gar nicht das, was sie sie sich für eine faire und konstruktive Zusammenarbeit wünsche, erklärt Niermann. "So etwas kann ich als Dienstherrin nicht stehen lassen. Meine Mitarbeiterin war getroffen, und auch ich empfinde die Formulierung als zutiefst frauenfeindlich."

Für das Verwaltungsgericht hat Heringhaus' Unterlassungsklage bisher keine besondere Dringlichkeit. Präsident Ulrich Schwenke bestätigte unserer Redaktion den Eingang: "Wir werden erstmal sehen, welche Positionen streitig bleiben werden." Eine schnelle Klärung sei angesichts der massiven Überlastung des Gerichts nicht zu erwarten.