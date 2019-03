Bad Iburg. Gemeinsam mit zehn Schülern des Lyceums Rietveld III Doetinchem aus den Niederlanden stand mit dem Projekt MINT-LAB rund um das Schloss Iburg ein außergewöhnlicher Unterricht auf dem Stundenplan für zehn Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums Bad Iburg (GBI).

Darum geht es: „MINT-LAB auf Schlössern & Kastellen“ ist ein deutsch-niederländisches Projekt, gefördert aus dem Interreg-Programm der EU, das über vier Jahre noch bis 2021 auf Schlössern und Burgen im Gebiet der Euregio Gronau läuft. Ziel des Projektes ist es, den Nachbarn besser kennen zu lernen, die Sprachkompetenz zu fördern und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren für die MINT-Fächer zu begeistern. Das Akronym MINT für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Rundgänge durch geschichtsträchtige Begegnungsstätten runden den Experimentaltag ab.



Der Hintergrund: Eine Zukunft in Europa ließe sich nur gestalten, wenn man seine gemeinsamen Wurzeln kenne und kulturelles Erbe zu schätzen wisse, sagt Klaus Pontius, Vorstandsmitglied Förderkreis Jugend & Schlösser Bad Iburg.

An 144 grenzüberschreitenden "MINT LAB"-Experimentaltagen treffen sich im Rahmen des Projektes rund 3000 Schüler aus Deutschland und den Niederlanden, um gemeinsam zu experimentieren. Burgen, Schlösser und historische Anlagen dienen als Veranstaltungsorte. Hauptinitiatoren des "MINT LAB"-Projektes sind neben niederländischen Partnern die Andreas-Mohn-Stiftung (AMS) aus Bielefeld und die Stiftung Jugend & Schlösser Bad Iburg, erläutert Projektleiter Markus Schleef (AMS) bei einem Pressegespräch: „In einem Projektjahr organisieren wir im Durchschnitt 36 Begegnungen, wovon jeweils eine in Deutschland und eine in den Niederlanden stattfindet“.



Vor Ort: Die niederländischen Gymnasiasten mussten bei dieser Begegnung früh aufstehen, denn nach ihrer Ankunft am Iburger Schloss ging es schon um 9 Uhr richtig los, zunächst mit einer Führung durch das Schloss und seine Geschichte. Zweierteams aus je einem Iburger Schüler und einem holländischen Partner mussten anschließend in einem Erlebnisparcours rund um das mittelalterliche Gebäudeensemble an sieben Stationen kniffelige Mathematikaufgaben lösen. Nachmittags wurden in wissenschaftlichen Experimenten die Cola und deren Ingredienzien analysiert.



Neue Erfahrung: Sprachschwierigkeiten gab es vor allem beim Zahlenmaterial so gut wie keine, war von den Schülern zu hören, und wenn doch Verständigungsschwierigkeiten auftraten, half man sich in englischer Sprache. Jelle Pastoor vom Lyceum Rietveld „findet es schön, dass wir so etwas wie mit dem interessanten Schloss erleben können und mit der bergigen Landschaft rund herum“. Das sieht auch die 15-jährige Lea Puke vom GBI ähnlich. Sich mit gleichaltrigen niederländischen Schülern austauschen zu können, sei eine neue Erfahrung und nicht alltäglich im Lehrplan ihrer Schule. Das Rückspiel für die Iburger Schüler auf dem holländischen Landgut Singraven wird am 4. April ausgetragen.

Europa erlebbar: Europa könne man nicht lehren, Europa müsse man erlebbar machen, unterstreicht Magdalena Münstermann vom Förderkreis Jugend & Schlösser Bad Iburg. Ziel sei es letztlich auch, einheimische Unternehmen zu beteiligen, um das theoretische Wissen der Schüler auch praxisnah durch Laborbesuche oder Produktionsabläufe ergänzen zu können.

Anzeige Anzeige

Am heutigen Dienstag findet ein weiteres deutsch-niederländisches Schülertreffen auf der Iburg statt, diesmal mit dem Gymnasium Bersenbrück und dem Lyceum Assink in Haaksbergen.