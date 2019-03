Bad Iburg. Ein Gutachten, das innerhalb von fünf Monaten an allen drei Bad Iburger Grundschulen Brandschutzmaßnahmen in Höhe von insgesamt 848.000 Euro fordert: Damit hat sich der Schulausschuss am Dienstag auseinandergesetzt.

Über die Zukunft der drei Bad Iburger Grundschulen und der 381 Grundschüler wird seit Jahren diskutiert. In der vergangenen Woche haben die ersten Ergebnisse eines neuen Gutachtens Eltern, Lehrer, Verwaltung und Politik verunsichert. Im Bildungsausschuss stellte Ingenieur Michael Gerlitz aus Enger seine Beurteilung der Schulen jetzt ausführlich vor.



Was heißt "sofort"?

Gerlitz hat die drei Grundschulen nach demselben Schema untersucht und die nötigen Brandschutz- und Baumaßnahmen in "sofort", "kurzfristig", "mittelfristig" und "langfristig" kategorisiert. Was das heißt? Sofort bedeutet bis zum neuen Schuljahr im Sommer: "Also wirklich sofort. Da haben wir keine Zeit für eine schöne Ausschreibung samt Vergabefristen", betonte Gerlitz.

Das Gutachten Die Grundschule Ostenfelde Grundschule Ostenfelde: Baujahr Altbau 1956, Turnhalle und Umkleiden Baujahr 1970, Neubau 1997, 740 Quadratmeter Nutzfläche, acht Klassen, ein Fachraum, keine Ganztagsräume, Ganztagsschule, Inklusionsschule, 102 Schüler, ein- bis zweizügig, etwa 33 Prozent Ganztag. Handlungsbedarf: Erhebliche brandschutztechnische Mängel, erhebliche Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen. Sofort: Brandschutzordnung erstellen, Brandschutzbeauftragten bestellen, Flucht- und Rettungswegpläne erstellen, Feuerschutzabschlüsse zur Treppe, Rettungswegzeichen ergänzen, Alarmanlage einbauen, automatische Brandmelder im Spitzboden installieren, interne Treppen feuerfest abschotten, Rauchschutzabschluss vom Treppenraum zum Kellerflur. Die Kosten für Brandschutz liegen bei 213 000 Euro. Eine Gesamtsanierung der Schule würde 2,3 Millionen Euro kosten. Arbeiten, die sofort oder kurzfristig erledigt werden müssen, kosten 246 000 Euro plus Nebenkosten. Die Kinder essen im Keller. Zwischen Fluren und Klassenräumen fehle der Schallschutz, so der Gutachter.

Kurzfristig heiße innerhalb von zwei Jahren, mittelfristig innerhalb von zwei bis fünf Jahren: "Das ist dann gut planbar." Ermittelt habe er die Kosten für nachhaltige Grundschulen, "hoffentlich für die nächsten 15 bis 20 Jahre". Dabei steht der Brandschutz im Fokus:



"Das Thema ist immer der Rauch, nicht die Brandausbreitung. Deshalb brauchen wir auch in allen drei Schulen eine Alarmierungsanlage – übrigens auch für mögliche Amokfälle."

Größtes Problem der Turnhalle am Hagenberg ist die Tribüne: "Sie muss sofort stillgelegt werden, genau wie der Musikraum. Eine Nutzung ist nicht mehr zulässig." Hier könne sich Rauch ungehindert ausbreiten. Deshalb sei die Turnhalle nur noch für Schul- und Vereinssport geeignet, aber nicht für andere Veranstaltungen. "Aber die Tribüne ist unsere Aula", merkte Schulleiterin Sophie Seestern-Pauly im Publikum an.

Das Gutachten Die Grundschule am Hagenberg Grundschule am Hagenberg: Baujahr 1960, 980 Quadratmeter Grundfläche, 1025 Quadratmeter Turnhalle, zehn Klassen, ein Fachraum, keine Ganztagsräume, Ganztagsschule, Inklusionsschule, 159 Schüler, zweizügig, circa 25 Prozent Ganztag. Handlungsbedarf: erhebliche brandschutztechnische Mängel, erhebliche Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen, deutliche Feuchteschäden im Keller. Sofort in der Schule: unter anderem eine Außentreppe vom Obergeschoss als Rettungsweg mit zweitem Ausgang; Türen und Treppen feuerhemmend abschotten; Türabschlüsse rauchfest abdichten; für mögliche Rollstuhlfahrer zwei Evakuierungsstühle; Rettungswegzeichen ergänzen; Alarmierungsanlage einbauen. Die Kosten für den Brandschutz summieren sich auf 411 000 Euro. Die gesamte Sanierung würde 3,3 Millionen Euro kosten. Sofort und kurzfristig zu erledigen sind Arbeiten in Höhe von 521 000 Euro plus 20 Prozent Baunebenkosten. Sofort in der Turnhalle: Unter anderem zwei Außentreppen aus dem zweiten Obergeschoss als Rettungswege aus der Turnhalle und dem Musikraum; Treppenhaus feuerhemmend abschotten; zwei Notausgangstüren aus der Schwimmhalle; Rettungswegzeichen ergänzen; Alarmierungsanlage. Hier belaufen sich die Kosten für den Brandschutz auf 292 .000 Euro. Die gesamte Sanierung würde um die 2,5 Millionen Euro kosten. Sofort und kurzfristig müssen Maßnahmen für 363 000 Euro zuzüglich 20 Prozent Baunebenkosten abgearbeitet werden. Ein Turnhallenneubau würde in der preiswertesten, kleinsten Variante 2,5 Millionen Euro kosten, berichtete Gutachter Michael Gerlitz im Ausschuss.

Gerlitz kalkuliert eine neue Turnhalle – eine großzügige Einfeld-Halle mit zwei Umkleidetrakten, Lehrerumkleide, Geräteraum etc., aber ohne Tribüne und Jugendtreff – auf 2,3 Millionen Euro. "Warum haben die Gutachter von Management Consult schon 2017 3,8 Millionen Euro angesetzt", fragte Matthias Seestern-Pauly (FDP), "und warum kalkuliert Osnabrück mit 8,8 Millionen Euro?" 2,3 Millionen Euro seien ein marktüblicher Preis, antwortete Gerlitz.



In Glane setzte der Gutachter einen Schwerpunkt auf die brandschutztechnische Trennung von Klassenräumen und Treppe. Dem Vorschlag eines Zuhörers, die Kinder über eine Drehleiter oder eine Rutsche zu retten, konnte Gerlitz nichts abgewinnen:

"Ich kann 30 Kinder nicht über eine Drehleiter retten, das dauert viel zu lange."

Kleine Kinder über eine Rutsche nach unten zu befördern sei schlichtweg nicht möglich. Umso wichtiger sei eine Alarmanlage, die Kinder und Lehrer frühzeitig warnt: "Denn oben im Altbau ist nicht so klar, wie man nach draußen kommt."

Das Gutachten Grundschule Glane Grundschule Glane: Baujahr unbekannt, Anbau 1971, 740 Quadratmeter Nutzfläche, acht Klassen, zwei Fachräume, kein Ganztagsraum, Ganztagsschule, Inklusionsschule, 120 Schüler, zweizügig, circa 33 Prozent Ganztag. Handlungsbedarf: Erhebliche brandschutztechnische Mängel, erhebliche Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen. Sofort: unter anderem Flure in maximal 30 Meter Rauchabschnitte unterteilen, Feuerschutzabschlüsse vom Treppenhaus einbauen, Außentreppe vom Dachgeschoss, Notausgangsverschlüsse für Rettungswege, Rauchableitung für das Dach des Treppenhauses. Die Kosten für den Brandschutz belaufen sich auf 806.000 Euro. Die gesamte Sanierung würde 4 Millionen Euro kosten. Sofort und kurzfristig müssen Arbeiten für 1,2 Millionen Euro plus 20 Prozent Baunebenkosten erledigt werden. Problematisch ist die Auladecke, die mit künstlichen Mineralfasern gedämmt ist. Die brandschutzgerechte Sanierung der Decke kostet allein 407.000 Euro, „aber sonst ist kein ordnungsgemäßer Betrieb möglich“, warnte Gutachter Michael Gerlitz die Kommunalpolitiker.

Wegen einer möglichen Schadstoffbelastung empfahl der Gutachter eine Analyse der Bodenbeläge, des Klebers und der Wandfarbe. Kritisch sei insbesondere die abgehängte Auladecke, die mit künstlichen Mineralfasern gedämmt ist. "Wenn die Decke geöffnet wird, ist der Stoff lungengängig." Deshalb könne die Decke nur in den großen Ferien saniert werden. Anschließend werde die Luft im Gebäude gemessen.



Aufforderung kam schon 2014

"Aber es gab doch schon 2014 eine Aufforderung des Landkreises, hier zu handeln", meldete sich eine Lehrerin zu Wort. Die Stadt habe seitdem diverse Brandschutz-Maßnahmen umgesetzt, so Bürgermeisterin Annette Niermann: "Als wir 2018 die Decke machen wollten, hatten wir 130.000 Euro zur Verfügung. Es stellte sich aber heraus, dass die Decke mindestens 380.000 Euro kosten wird. Und das sind laufende Kosten, keine Investitionen." "Dieser Zustand ist für mich untragbar. Ich werde das als Ratsmitglied so nicht weiter mittragen", ärgerte sich Renate Ralle über den mangelhaften Brandschutz.

Die Diskussion war eröffnet. Matthias Seestern-Pauly errechnete notwendige Sofortmaßnahmen für alle drei Schulen in Höhe von 848.000 Euro. "Wir haben im Haushalt aber nur 456.000 Euro, weil alle anderen Mittel gestrichen sind", bemängelte er. Das bedeute, dass nicht alles Notwendige zu machen, für eine Schule kein zuverlässiger Betrieb möglich sei:

"Das ist de facto eine Stilllegung."

Gerlitz bestätigte: "Wenn Landkreis und Feuerwehr unserer Einschätzung folgen, müssen wir uns über organisatorische Maßnahmen Gedanken machen." Dann solle man aber die Fragen von Inklusion und Ganztagsbetreuung mit berücksichtigen, forderte Ralle. Diese Punkte habe er mit dem Landkreis klären wollen, so Gerlitz, leider habe der nicht reagiert.



Jochen Wiek von der SPD erinnerte an die zwölf Millionen Euro Sanierungskosten für die drei Schulen, "ohne ein Raumkonzept für Ganztag und Inklusion, das wohl mit noch einmal vier bis fünf Millionen zu Buche schlägt, und noch ohne die Realschule. Was schlagen Sie vor?", wandte er sich an den Gutachter: Der verwies an den Rat, erwähnte aber das ungenutzte, aber dennoch zu heizende "Riesenvolumen" der Turnhalle am Hagenberg.

Förderung für neue Sporthalle?

Hier prüfe die Stadt ein neues Förderprogramm für Sportstätten, erläuterte Niermann. Der Ersatz einer vorhandenen Sporthalle sei förderfähig, sofern die Sanierung unwirtschaftlich ist. Es gibt bis zu 400.000 Euro: "Wir werden natürlich entsprechende Anträge stellen."

Sabine Glosemeyer (WBG) rechnete den Neubau einer Grundschule samt Zweifeldturnhalle für knapp 400 Grundschüler plus Abriss der Altbauten zusammen. Matthias Seestern-Pauly fragte nach der Finanzierung von, wie er rechnete, 20 Millionen Euro bei einem jährlichen Haushaltsvolumen von 15 Millionen Euro. Auch sei die städtische Bauabteilung damit sicherlich überfordert. "Sie war ja schon mit vier Millionen Euro für Laga-Arbeiten am Limit." Da sei es doch realistischer, jedes Jahr mindestens eine Million Euro in die Altbauten zu investieren. "Oder die Schulen in die Realschule zu verlegen", ergänzte Jochen Wiek.

Bis ein Neubau bezugsbereit ist, kalkuliert Gerlitz mit vier Jahren. "Allerdings müssen wir die Kosten für einen Neubau der Sanierung der drei Schulen und ihrer Unterhaltung gegenüberstellen." Auch wenn es Synergien zwischen den drei Schulen gebe, sei bei der Unterhaltung sicher mit einem Faktor von 2,5 (drei Schulen) zu 1 (eine Schule) zu rechnen, meinte Christian Averdiek (CDU).

Auf die Frage Seestern-Paulys an die Schulleiter, ob ein Schulumzug bis zum Sommer möglich sei, erklärte eine Pädagogin:

"Das ist mit Blick auf ein geregeltes Schulleben organisatorisch nicht umsetzbar. Setzen Sie sofort den Brandschutz um, dann können sie in Ruhe planen."

Niermann bezweifelte, dass bis Ende 2019 alle Brandschutzmaßnahmen zu realisieren sind. "Weil das Unterhaltungsmaßnahmen sind, hätten wir die gestrichenen 500.000 Euro sowieso nicht einsetzen können", wandte sie sich an Seestern-Pauly. "Wir müssten also 500.000 bis 600.000 Euro aufnehmen, aber kriegen wir überhaupt eine Million Euro in diesem Jahr verbaut, überwiegend im laufenden Schulbetrieb?" Ihr Problem sei, dass sie mit Blick auf die vom Gutachter angeführte Gefahr im Verzug handeln müsse. "Ich werde in Haftung genommen. Ich muss dann ins Gefängnis." Deshalb sei der Runde Tisch von Stadt, Landkreis und Feuerwehr so wichtig, ergänzte Gerlitz. "Ich habe bereits mit der Bitte um einen Termin an den Kreis geschrieben", berichtete Niermann.

Trotz Gefahr im Verzug wolle die Ratsmehrheit nicht handeln und die Mängel beseitigen, interpretierte Seestern-Pauly die Diskussion. "Wir müssen aber die Mittel zur Verfügung stellen, zur Not über den Nachtragshaushalt, weil alles andere nicht umzusetzen ist. Ein Umzug braucht zwei bis drei Jahre." Das Treffen mit Kreis und Feuerwehr müsse deshalb auf jeden Fall vor dem nächsten Verwaltungsausschuss stattfinden.

"Es geht nicht darum, Maßnahmen nicht zu tätigen", wandte sich Ralle an Seestern: "Wir brauchen nur zuerst den Runden Tisch und sein Ergebnis. Möglicherweise muss dann eine Schule geschlossen werden."