Bad Iburg. Zusammen bringen allein Sie es auf 195 Jahre Chor-Mitgliedschaft: Bei der Generalversammlung des MGV Bad Iburg wurden jetzt Karl-Heinz Hannibal und Joachim Uhle für 10 Jahre Mitgliedschaft, Manfred Averdiek für 25 Jahre, Detlef Wienczowski für 30 Jahre und Otto Möllmann und Franz Tepe für jeweils stolze 60 Jahre im MGV geehrt.

Zahlreiche aktive, passive und fördernde Mitglieder begrüßte der Vorsitzende des Männergesangvereins Bad Iburg, Uwe Schäfer, im Vereinslokal Fischer-Eymann. Sein besonderer Gruß galt der Bürgermeisterin Annette Niermann, dem Vorsitzenden des Sängerbundes Teutoburger Wald Helmut Weller sowie dem Präsidenten des Schützenvereins Iburg, Bernhard Winninghoff. Vor der Eröffnung der Versammlung des im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieds Bernhard Niermann gedacht.

Nach den Berichten von Schriftführer Hubert Waldhaus, Kassenwart Rainer Klewin und Chorleiter Friedrich Weigel ließ Uwe Schäfer noch einmal das ereignisreiche Jahr 2018 Revue passieren. Nie zuvor in den 127 Jahren seines Bestehens war der MGV so häufig öffentlich präsent wie in den vergangenen zwölf Monaten. Ein Schwerpunkt waren die Auftritte auf der Landesgartenschau darstellte. Und zur großen Freude von Vorstand und Mitgliedern des MGV konnte der Verein 2018 außerdem einen Zuwachs von fünf neuen Sängern verzeichnen.



Bei den anstehenden Wahlen wurden der Kassenwart Rainer Klewin, der zweite Notenwart Kurt Köhler sowie die Mitglieder des Musikausschusses in ihren Ämtern bestätigt. Zum zweiten Schriftführer wurde Frank Hunsche berufen, Gerhard Pantke übernimmt das Amt des zweiten Kassenprüfers.



Der insgesamt harmonische Verlauf der Generalversammlung des MGV wurde durch einige gemeinsame Lieder unterstrichen.