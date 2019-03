Bad Iburg. 150 aufgebrachte Eltern und Lehrer, 24 Ratsmitglieder. Das ergab am Donnerstagabend eine brisante Mischung. Über fünf Stunden lang wurden in hitziger Atmosphäre nicht nur Argumente ausgetauscht. Am Ende standen 14 Ja- und zehn Nein-Stimmen für die Streichung von 500 000 Euro aus dem aktuellen Haushalt für Sanierung und Investitionen in den Bad Iburger Grundschulen.

Geprüft werden soll gemäß dem jetzt beschlossenen Antrag von CDU, SPD und Grünen auch, ob die Grundschulen in die jetzige Realschule ziehen könnten oder ein Neubau sinnvoll wäre. Gäbe es akuten Handlungsbedarf, sollen die Kinder der betroffenen Schule umziehen.

Worum geht es? Der Stadt liegt seit zehn Tagen ein Gutachten zu Brandschutzmängeln und Sanierungsbedarf in den Grundschulen vor. Es fordert sofortige Brandschutzarbeiten für 850 000 Euro und beziffert die Kosten für die Sanierung von Glane, Ostenfelde und Iburg auf 12 Millionen Euro. Aktuell stehen für Brandschutz 456 000 Euro bereit. Die strittigen 500 000 Euro können nicht ohne Weiteres hinzuaddiert werden, es wäre aber möglich. Details und Konsequenzen des Gutachtens werden am Dienstag im Bildungsausschuss vorgestellt. Erst dann weiß man, was „sofort“ bedeutet und welche Arbeiten es betrifft. Nur ein Detail: In der Turnhalle am Hagenberg muss die Tribüne sofort geschlossen werden. Zur Sorge um die Kinder käme ihre persönliche Haftbarkeit hinzu, berichtete Bürgermeisterin Annette Niermann. Wenn es ganz schlecht laufe, müssten einzelne Schulen geschlossen werden. Sie schlug vor, dass die Gutachter ihre Einschätzung in jeder Schule Eltern und Lehrern vorstellen. Null Reaktion im Publikum.



Matthias Seestern-Pauly für FDP und WBG interpretierte den Antrag von SPD, Grünen und CDU als Beschluss für die Schließung mindestens einer Schule bis zum Sommer „durch die Hintertür“.



Gilt ein Gleichbehandlungsvertrag? Vier Stunden lang tauschten sich die Lokalpolitiker mit den Zuhörern und innerhalb des Rates mehr oder minder erregt aus. Dann setzte die WBG zum Überraschungs-Coup an: Christian Barthold zitierte aus einem Gleichbehandlungsvertrag aller Ortsteile von 1972. Ihm zufolge dürfe keine Grundschule geschlossen werden. Die Mittelstreichung sei ein Vertragsbruch. Jubel und Applaus im Publikum. Ob der Vertrag tatsächlich greift, will die Verwaltung prüfen lassen. „Wir lassen das durch jemand anderen prüfen“, erklärte Barthold, die Kommunalaufsicht sei ein stumpfes Schwert.

Niermann hatte zuvor kritisiert, dass die Schulleitungen ein Gespräch über die Schulentwicklung abgebrochen hätten. Diese zeigten sich empört.



Empörung auch bei den Eltern, die sich um die sichere Betreuung ihrer Kinder sorgen. Sie hatten innerhalb von 67 Stunden über 1000 Unterschriften gegen Schulschließungen gesammelt, schlugen vor, während des Unterrichts Brandwachen zu engagieren, und fragten: „Wie wollen Sie vierzügig den Bildungsauftrag gewährleisten?“

Anzeige Anzeige

Unhaltbarer Zustand der Schulen? „Was wir heute beschließen, sind Prüfaufträge“, erklärte Daniel Schneider (Grüne): „Wir wollen überlegen, wohin wir gehen wollen.“ Von einer Schließung stehe nichts im Antrag. Inklusion und Ganztagsbetreuung aber seien auch mit massiven Investitionen in diesen Grundschulen nicht umzusetzen. Nazih Musharbash (SPD): „Ich halte es für unhaltbar, dass in einer Schule ein gehandicaptes Kind jeden Tag die Treppe hoch und runter getragen wird.“ Alle Gutachten empfählen einen Zusammenschluss, warnten vor ständiger Sanierung als Fass ohne Boden. „Für den Erhalt der Schulen müsste Bad Iburg jedes Jahr 80 bis 100 Bauplätze ausweisen“, berichtete er.

Schneider zitierte aus einer anonymen Whatsapp, die in Iburg wenige Stunden nach dem nichtöffentlichen Hauptausschuss die Runde machte und den Antragstellern vorwirft, Schulen umgehend schließen und alle Brandschutzmittel streichen zu wollen: „Wenn solche Nachrichten nahe an Populismus und Fake News kursieren, ist das Panikmache. Wir sollten fair an einer guten Lösung arbeiten.“



Die steht für die Eltern fest: Drei Schulen in drei Ortsteilen, auch wenn diese künftig zum Teil einzügig arbeiten werden, was Barthold bestritt. Bis 2025 sei Zweizügigkeit garantiert. Während eine Mutter murmelte, dass in Ostenfelde doch alles in Ordnung sei, spricht das Gutachten dort von 2,3 Millionen Euro Sanierungskosten. „Tulpen statt Bildung“, kritisierte eine Mutter die Finanzierung der Landesgartenschau.

„Wir halten es für angebracht, über eine gemeinsame Schule zu diskutieren“, bekräftigte Christian Averdiek (CDU). Denn eine Investition ohne Konzept sei unvernünftig. „Wenn jetzt nichts entschieden wird, sitzen sie in den nächsten zehn Jahren weiter in maroden Schulen“, appellierte Musharbash an Eltern und Kollegien: „Denken Sie bitte an die nächste Generation von Schulkindern.“



Renate Ralle (Grüne) wandte sich an FDP und WBG : „Es ist irre zu behaupten, wir wollten keinen Brandschutz machen.“ Sie habe zudem zweimal beantragt, die Schulentwicklung zu diskutieren. Ohne Erfolg. „Stattdessen wurde der Antrag auf 500 000 Euro im Jahr gestellt: So wurden Fakten geschaffen.“

Schulschließung inakzeptabel? Seestern-Pauly hielt eine Schulschließung schon allein deshalb für inakzeptabel, weil die Fördervereine in drei Jahren 112 000 Euro gestiftet haben, und warf CDU, Grünen und SPD einen bildungspolitischen Blindflug vor.

Je näher die Diskussion ihrem Ende kam, desto emotionaler wurde sie: Claudia Glosemeyer (WBG) forderte „für die kleinen Kinder, dass diese geschützt einen kurzen Weg gehen“ dürfen: „Die Zeiten werden nicht besser.“ Tim Baalmann fragte die gegnerische Gruppe, ob sie es für hinnehmbar halte, dass ihr Antrag „zu Angst und Unsicherheit“ führe. Barthold warf ihr selbstverliebtes Handeln und fehlende Bürgernähe vor: „Kinder müssen wohlbehalten in ihrem Ortsteil aufwachsen. Es darf dort kein weiteres Ausbluten geben.“ „Ja“, antwortete ihm ein vielstimmiger Seufzer aus dem Publikum.

„Auf diesem Angstmacher-Niveau möchte ich nicht diskutieren“, mahnte Schneider. Als Nazih Musharbash noch einmal um Rederecht bat, schnitt ihm Christian Barthold das Wort ab: „Sie haben genug geredet heute. Und so viel Blödsinn.“ Protest wurde laut. „Entschuldigung. Reicht das. Gut