Bad Iburg. Der zweite Regionalkrimi des Osnabrücker Romanautors Harald Keller liegt druckfrisch in den Regalen des Buchhandels. Keller las im Haus Kroneck Salis Passagen aus seinem Osnabrück-Krimi „Rendezvous mit dem Ropenkerl“. Und gab dabei Einblicke in die historischen Hintergründe und den Entstehungsprozess des Buches.

Nach „Die Nacht mit dem Holenkerl“, aus dem er eingangs der Lesung Passagen vortrug, ist der Ropenkerl Hauptfigur in Kellers zweitem Roman „Um Leben und Tod“. Die Geschichte des Ropenkerls spielt im Osnabrück der Gegenwart. Im Bürgerpark wird eine Bibliothekarin ermordet aufgefunden. Der Mord an der alleinstehenden Frau gibt der Osnabrücker Mordkommission „Rosenstrauch“ um Hauptkommissarin Bea Agarius und Kollegen Sven Fehrenkämper Rätsel auf. Die Tote - erstickt mittels einer Plastiktüte - wurde in einer eigenartigen Position aufgefunden, mit ihrem Hund an der Seite. Nur wenig später verschwindet eine junge Studentin. Ihre Mitbewohnerin macht sich Sorgen und begibt sich auf die Suche.



Ein zweiter Handlungsstrang beginnt mit dem demenzkranke Alois Inderwisch, der plötzlich immer wieder das Wort „Ropenkerl” stammelt. Pflegerin Asli Ozcan wird neugierig und forscht nach.

„Rendezvous mit dem Ropenkerl” ist ein Krimi, dem die Sage vom Ropenkerl vorauseilt. Die nur wenige Worte umfassende Legende aus einem historischen Osnabrücker Sagenbuch diente Keller als Inspiration für seinen Kriminalroman. Vom Autor in die Gegenwart versetzt, verleiht sie ihm eigenwillige, besondere Sujets und überraschende Wendungen. Der Roman selbst ist natürlich reine Fiktion, dennoch werden nicht allein Osnabrücker "ihre" Stadt wiedererkennen: Den Bürgerpark und seine Umgebung, die Polizeiinspektion am Kollegienwall, sowie vor allem auch Straßen und Plätze sind ebenso real wie aktuell.

Und wie schreibt man so eine Geschichte: Die Schwierigkeit einer Lesung sei immer, Kapitel auszusuchen, die nichts vorwegnähmen, erläutert Keller, womit das Ende der Geschichte natürlich offen bleiben musste.

Und vielleicht hat es ihn wirklich gegeben, diesen Ropenkerl. Er soll, so steht es in alten Chroniken geschrieben, am Osnabrücker Gertrudenberg umgegangen sein, hinkend, wankend und „hoho” rufend ...