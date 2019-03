Bad Iburg. Um minderjährige Youtube-Nutzer zu schützen, hat die Videoplattform die Kommentarfunktion unter vielen Videos abgestellt. Ein junger Nutzer aus Bad Iburg erzählt, welche Auswirkungen das auf seinen Kanal hatte.

Als "LiHa2004" kommentiert der 14-jährige Linus aus Bad Iburg auf Youtube Fußballspiele. Damit hat sich der Bad Iburger schon mehr als 5900 Abonnenten erarbeitet. Um die Qualität seiner Videos weiter zu verbessern, ist er auch auf Rückmeldungen seiner Zuschauer angewiesen. Und das stellte ihn in den vergangenen Wochen vor ein Problem. Denn Youtube hatte die Kommentarfunktion unter den Videos vieler Kinder und Jugendlicher abgestellt.

Damit reagierte der Konzern auf einen Pädophilie-Skandal im vergangenen Monat. Ein Blogger hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die Plattform von Pädophilen genutzt wird, um kinderpornografische Inhalte zu teilen. Dabei nutzten sie die Kommentarspalten der jeweiligen Videos als Kommunikationshilfe.

Nicht alle minderjährigen Youtuber sind vom Skandal betroffen

Das Fehlen der Kommentarfunktion unter den Videos stellte junge Nutzer aber auch vor ein Problem, erzählt Linus. Unter all seinen Videos waren plötzlich die Kommentare verschwunden, und damit auch das Feedback seiner Zuschauer. Und das, obwohl seine Videos gar nicht zu der Art gehörten, die vom Skandal betroffen war. Dabei ging es vor allem um Filme, in denen Kinder beispielsweise am Strand oder beim Sport zu sehen sind. Linus hingegen sitzt im Fußballtrikot vor der Kamera.



Ein Fehlen der Kommentarfunktion bedeutet besonders für kleinere Kanalbetreiber wie Linus einen klaren Nachteil. Denn die Anzahl der Nutzerinteraktionen, also auch der Kommentare, ist Teil des Algorithmus, der bestimmt, wie vielen Menschen die Videos eines Betreibers vorgeschlagen werden. Sprich: Ohne Kommentare stuft die Suchmaschine die Seite als weniger relevant ein. Youtube hatte die Nutzer erst nach dem Abschalten der Kommentare informiert.

Vater kritisiert Lösungsansatz

Inzwischen sind die Kommentare unter seinen Videos wieder da. Linus' Vater sieht im Abschalten ohnehin den falschen Ansatz: "Man müsste einfach die Keyword-Suche filtern und entsprechend Nutzerkonten sperren." Dann würde einigen auch die Motivation vergehen, sich weiter über Youtube auszutauschen. Bisher moderiere ohnehin er die Kommentare, die unter den Videos seines Sohnes gepostet werden.