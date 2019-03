Bad Iburg. Zwölf Millionen Euro in drei betagte Grundschulen investieren? Oder lieber eine moderne neue Grundschule für alle Iburger Kinder bauen? Diese Fragen treiben Eltern, Lehrer, Politiker und Stadtverwaltung um.

Einem neuen Gutachten zufolge liegen die Kosten für Sanierung und Brandschutz in der Grundschule Glane bei 4 Millionen, in Ostenfelde bei 2,3 Millionen und in der Grundschule am Hagenberg bei 3,3 Millionen – plus 2,5 Millionen für die Turnhallensanierung. Macht insgesamt gut 12 Millionen.

CDU, SPD und Grüne haben angesichts dieser Zahlen und sinkender Schülerzahlen am 25. Februar einen Antrag an den Rat gestellt. FDP und WBG folgten drei Tage später mit einem eigenen Antrag.

Geht es nach CDU, SPD und Grünen, soll die Verwaltung prüfen, ob die Grundschulen in die jetzige Realschule umziehen könnten und die Realschule ins Schulzentrum verlegt werden könnte. Schnellstmöglich sollen die Renovierungskosten für den Fachtrakt der Realschule ermittelt werden. Dafür will man 50.000 Euro in den Haushalt 2019 einstellen.

Sicherheitsrelevantes sofort umsetzen

Auch die Frage, ob eine neue zentrale Grundschule gebaut werden könnte, solle geprüft werden. Aufzuheben sei der Pauschalbeschluss, der jährlich 500.000 Euro in Investitions- und Sanierungsarbeiten in die Schulen fließen lässt.



Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterten Nazih Musharbash, Hannes Geesen (SPD), Daniel Schneider (Grüne) und Christian Averdiek (CDU) ihre Vorstellungen. Ganz wichtig ist ihnen, dass die 456.000 Euro Brandschutz-Rückstellungen im Haushalt sofort eingesetzt werden. "Alles, was unverzüglich sicherheitsrelevant ist, werden wir sofort umsetzen", sagte Schneider.

Alle Vier streben einen gemeinsamen Grundschulstandort an, so wie es inzwischen drei Gutachten empfehlen. Wo dieser eine Grundschulstandort für alle sein soll, soll ergebnisoffen analysiert werden. Averdiek:

"Aber es gibt nur diese Lösung. Ansonsten haben wir kein zukunftsfähiges Grundschulangebot und untragbare Kosten."

Musharbash ergänzte: "Andere Kommunen sind diesen Schritt schon vor 40 Jahren gegangen." Ob im Schulzentrum, in der Realschule, an einem ganz anderen Standort oder dem einer der drei Grundschulen: All das ist offen.



Falls die Brandschutzmängel in den Grundschulen so massiv sind, dass ein sicherer Schulbesuch nicht mehr gewährleistet ist, heißt es im Antrag von CDU, SPD und Grünen weiter, solle die Verwaltung einen Umzug aus dem Schulstandort organisieren. Auch weil über den gemeinsamen Standort nicht von heute auf morgen zu entscheiden ist, brauche Bad Iburg eine Zwischenlösung, finden CDU, Grüne und SPD. So könnten beispielsweise Glane und Ostenfelde in Ostenfelde zusammengelegt werden und dort sofort ein vernünftiger Brandschutz umgesetzt werden, erklärten die Ratsherren.

Zwei der Grundschulen, Glane und Ostenfelde, werden ab Sommer einzügig arbeiten. "Wir müssen den Knoten durchschlagen für eine vierzügige Grundschule. Dort können wir ganz andere Angebote machen: Eine echte Ganztagsbetreuung, Mensa, Schulsozialarbeit usw.", so Averdiek. Wir sehen unseren Antrag als Startschuss, um mit der Verwaltung und den Eltern intensiv ins Gespräch zu kommen", betonte Schneider und rechnete vor:

"Wenn wir wie beschlossen pro Jahr eine halbe Million Euro in die Schulen stecken, sind wir bei einem Investitionsbedarf von elf Millionen Euro in 22 Jahren fertig."

Die drei Fraktionen hoffen nun auf Einvernehmen mit Schulen, Eltern und Lehrern.



Mit dem von FDP und WBG dürfen sie wohl nicht rechnen. Nachdem diese in ihrem eigenen Antrag ihre Sicht auf den Antrag von Grünen, SPD und CDU formulieren, erklären sie das Vorgehen der Drei-Parteien-Initiative für "völlig unpraktikabel" und abzulehnen. FDP und WBG beantragen, die vorhandenen Brandschutzmittel zu investieren und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe einer weiteren halben Million Euro für 2020 zu beschließen, um alle notwendigen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen ergreifen zu können.

Der Stadtelternrat hat das Thema der Grundschulentwicklung kontrovers diskutiert und ist sich offenbar nicht einig. Zwar war der Stadtelternratsvorsitzende in dieser Woche für unsere Redaktion nicht erreichbar, doch haben sich andere Mitglieder des Gremiums zu Wort gemeldet und berichtet, dass sich die Vertreter von Realschule und Gymnasium sowie der Grundschule am Hagenberg nicht gegen eine Zusammenlegung ausgesprochen hätten, die Vertreter der Grundschulen Glane und Ostenfelde allerdings sehr wohl.



Lähmung in der Schulentwicklung auflösen

Nach eigenen Angaben beschäftigt sich der Stadtelternrat schwerpunktmäßig mit Entwicklung, Ausrichtung und Konzeption der Schullandschaft und dem baulichen Zustand der Schulen. Der Elternrat hat die baulichen Mängel, die seiner Ansicht nach zum Teil sogar als gefährlich einzustufen sind, auf über 15 Millionen Euro beziffert und erklärt, kein bestimmtes Schulentwicklungskonzept zu favorisieren. Doch sei "die Lähmung in dieser Frage aufzulösen".



Inzwischen kursieren anonyme Schreiben, die CDU, SPD und Grünen vorwerfen, alle Grundschulen zusammenlegen, alle Haushaltsmittel für Sanierung und Brandschutz streichen und auch in der Realschule nur das Nötigste renovieren zu wollen.

Der Rat entscheidet am Donnerstag über Mittel für die Schulen, nicht über eine mögliche Zusammenlegung. Diese könnte erstmals im nächsten Bildungsausschuss diskutiert werden.