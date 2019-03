Peter Bogaert spielt im Iburger Rittersaal, eine ganze Stunde Violine solo. Aus Werken Bachs, Ysaÿes und Schnittkes, ergänzt durch eigene musikalische Kommentare, hat er ein neues, großes Werk geschaffen.

Es ist keines dieser Konzerte, bei denen man sich einfach zurück lehnt und genießt, denn die Spannungen des Programms regen zum wachen Hören an. Peter Bogaerts Konzept aber geht voll auf.

Die einzelnen Sätze von Bachs dritter Partita und Eugene Ysaÿes zweiter Solosonate verteilt er gleichmäßig über den ganzen Abend. Bach und Ysaÿe, zwei der wichtigsten Komponisten also für unbegleitete Violine. Der dritte im Bunde, Max Reger, fehlt an diesem Abend, dafür hat Peter Bogaert nach jedem Bach-Satz einen eigenen kurzen Kommentar komponiert, der mit klanglichen Extravaganzen meist völlig andere Welten erschließt, Bachs Themen und Motive aber aufgreift. Schließlich sind an zwei Stellen Werke von Alfred Schnittke eingeschoben.

Nun verarbeitet Ysaÿe in erster Linie das markante „Dies irae“-Motiv, greift im ersten Satz aber auch sehr deutlich auf Bach zurück, und auch Schnittke ist zunächst mit einer Fuge vertreten, die sich natürlich gut einfügt. Bach, natürlich überaus kunstvoll, in Peter Bogaerts Vortrag aber auch von großer Natürlichkeit, die neueren Werke scheinen dagegen von höchster Komplexität, sind geprägt von wesentlich schrofferen Klängen, teils auch grellen Effekten.

Musikalische Spannung

Diese beiden Welten sind bei Peter Bogaert, auch äußerlich sichtbar, strikt getrennt: Die Noten von Bach und seine eigenen Kommentare dazu stehen auf einem Notenständer, Ysaÿe und Schnittke auf einem zweiten. Andererseits verbindet er diese fremden Welten, indem die Einzelsätze häufig ohne Pause ineinander übergehen; es entsteht quasi ein neues, großes Werk, das durch Kontraste geprägt ist, eine „abend-umfassende Solo-Sonate, wie es im Programmheft heißt.

Der Klang seiner Violine kann sich im Rittersaal wunderbar entfalten, und ganz nebenbei bewältigt Peter Bogaert auch noch die vertracktesten Virtuosenkniffe, die auf der Geige denkbar sind. Besonders herausgestellt werden die ziemlich genau in der Mitte des Programms, dort hat Peter Bogaert Alfred Schnittkes ziemlich monumentales Werke „A Paganini“ platziert, in dem er allerdings, jenseits allen virtuosen Blendwerks, vor allem durch die packende Umsetzung der großen musikalischen Spannungen beeindruckt.