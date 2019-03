Bad Iburg. Ein kulinarischer Genuss der besonderen Art stand am Samstagabend auf der Speisekarte des Gasthauses Zum Freden. Als außergewöhnliche Beilage zu einem Vier-Gänge-Menü genossen zahlreiche Gourmets beim Musical Dinner die phantastische Welt des Musicals als exquisite Beilage live und hautnah.

Mit einem Potpourri aus bekannten Musicals bot das Ensemble der „M&M Events“ einen beschwingten und zugleich kurzweiligen Querschnitt aus der Welt des Musicals. Wenn auch wegen des begrenzten Platzes ohne aufwändiges Bühnenbild, verstand es das vierköpfige Ensemble um Trudi Mittrup trotzdem, einen Hauch der großen Bühnen der Musical-Metropolen am Broadway oder Londons West End in den Saal des beschaulichen Gasthauses zu zaubern.



26 Titel

Knappe fünf Stunden mit insgesamt 26 Titeln aus diversen Musicals setzten die Darsteller Trudi Mittrup, Jessica Maletzky, Theiler und Mark Daye immer gekonnt und gelegentlich spektakulär in Szene. Musikalisch, dramaturgisch, choreografisch sowie in Maske und Kostümierung boten die professionell ausgebildeten Künstler mitreißend gespielte Klassiker aus bekannten Musicals wie Evita, Cats, Phantom der Oper, Cabaret oder Tanz der Vampire.

"Cats" zum Hauptgang

Entsprechend der Speisenfolge in vier Blöcken unterteilt, waren musikalisch und szenisch so beliebte Titel wie „Showbusiness“ und „Cabaret“ oder „Jesus Christ Superstar“ aus dem gleichnamigen Musical, umgesetzt. Highlights des kulinarischen Abends zum Hauptgang waren Andrew Lloyd Webbers „Cats“ und „Phantom der Oper“, die beide weltweite Bekanntheit erlangten und „den Musical Boom in Deutschland geradezu auslösten“, wie Moderator Philipp Winkler erläutert. Gerade Winklers interessante Moderationen verliehen den Musical-Ausschnitten vorab mit kurzen Geschichten rund um die Komponisten sowie zu den Musicals den informativen Hintergrund.

Kartoffelschaum mit Trüffel und Spinat

Im zweiten Block nach „Kartoffelschaum mit Trüffel und Spinat“ bestach Maletzky im sentimentalen „Evita“ unterstützt durch Interaktion des Auditoriums, das mit wehenden Nationalflaggen argentinisches Flair aufkommen ließ. Mittrup überzeugte mit gewaltigem Stimmvolumen als Tina Turner in „Simply the best“. Ganz in Schwarz gekleidet ließ Theiler im makabren „Unstillbare Gier“ das kommende Grauen schon erahnen. Grusel in Aktion und Kostümierung mit dem „Tanz der Vampire“ war angesagt. was dem Appetit der Gäste nach dem Hauptgang jedoch nicht abträglich war. Frech und frivol gekleidet kamen Theiler, Maletzky und Daye mit „Sweet Transvestite“ und “Time Warp“ aus dem Musical „The Rocky Horror Picture Show“ daher und ernteten begeisterten Applaus.

Von Popmusik über Jazz bis zum Rock’n’Roll

Die thematisch große Bandbreite des Musicals von Popmusik über Jazz bis zum Rock’n’Roll deckte das Ensemble gegen Ende mit einem Queen Mix aus „We will rock you“ sowie mit „Mamma Mia“ ab, ehe ein „Abba“-Medley in der Zugabe einen musikalisch wie kulinarisch köstlichen Abend vor ausverkauften Haus beendete. „Im Gasthaus Zum Freden haben wir nach fünf Auftritten alljährlich zum ersten Wochenende im März mittlerweile ein Heimspiel“, freute sich Mittrup.