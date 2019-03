Bad Iburg. Einen Querschnitt ihres malerischen Werkes stellt Dorothea Tebtmann im Speicher des Hofes Averbeck in Glane aus.

Der Radius ihrer Motive spannt sich von intimen Boudoir-Szenen und anderen „Frauenzimmer“-Darstellungen über Tierporträts bis hin zu beeindruckenden Landschaften. Zur Ausstellungseröffnung begrüßte Vorstandsmitglied Heinz Köhne im Namen der Averbeck-Stiftung und des Heimatvereins Glane die Künstlerin Dorothea Tebtmann und die Volkshochschuldozentin Christiana Diallo-Morick aus Drensteinfurt, die als langjährige künstlerische Begleiterin und Lehrerin die Einführung in die Ausstellung übernahm.

„Eigentlich ist Frau Tebtmann von Kindheit an Autodidaktin“, stellte Diallo-Morick klar, sie habe zunächst „altmeisterliche Techniken kopiert“ und dann sehr schnell zu ihrem eigenen Stil gefunden.

Mit Vorliebe male Tebtmann „Frauenzimmer“ mit tiefgründigen Blicken, sie beherrsche aber ebensogut die realistische Darstellung von Tieren oder Landschaften. „Ob es der stille Gebirgssee oder der eisige Fjord ist, der majestätische Löwe oder der listige Rabe – ihre Darstellungen haben Tiefe“, attestierte die Diplom-Designerin der Künstlerin.

Neben den zumeist großformatigen Gemälden in Acryl oder Mischtechnik finden sich auch kleinere Aquarelle und seit neuestem Collagen in 3-D-Technik. Dabei gibt Dorothea Tebtmann ihren gemalten Figuren eine plastische Taschenuhr oder eine echte Schreibfeder in die Hand oder sie setzt ihren Haarschopf aus Textfetzen alter Gedichtbände zusammen, einen Paradiesvogel aus Tapetenresten. Immer gibt es etwas Besonderes zu entdecken. Und genau dazu forderte Agnes Wiemann, die Vorsitzende des Heimatvereins, die Besucher auf: „Schauen Sie, wie sich mit den Arbeiten von Frau Tebtmann unser Speicher wieder in ein ganz neues Gewand geworfen hat!“

Die Exponate sind käuflich zu erwerben; die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Speichers sonntags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung, (Tel. 05403/780 486) bis Anfang Mai zu sehen.