Bad Iburg. Zum 70-jährigen Bestehen hat der Tennisclub (TC) Bad Iburg eine Kröte zu schlucken: Der Pachtvertrag mit der Stadt für vier der sechs Tennisplätze, die auf städtischem Grund liegen, ist ausgelaufen. Lediglich der Vertrag mit einem privaten Verpächter für zwei Plätze läuft bislang weiter. Die Situation war natürlich Thema der Jahreshauptversammlung.

ach 40 Jahren droht der Tennisanlage mit ihrer exponierten, idyllischen und zentralen Lage nahe Waldkurpark, Hotel im Park und Baumwipfelpfad das Aus. Entsprechend lebhaft war die Diskussion auf der Jahreshauptversammlung des Clubs. „Ich mache das schon zum 22. Mal, so viele haben sich hier noch nie eingefunden und gekümmert“, betonte Rainer Kassen als Vorsitzender des TC. Neben den Mitgliedern waren auch Bürgermeisterin Annette Niermann und Vertreter des Rates gekommen.

„Wir wollen möglichst weiterhin am jetzigen Standort Tennis spielen und lassen deshalb nichts unversucht, den Rat umzustimmen und sein Vorgehen nochmals zu überdenken. Wir werden nicht tatenlos hinnehmen, dass die Existenz unseres Vereins gefährdet ist“, war der einhellige Tenor der Mitglieder.

Bürgermeisterin Annette Niermann stand den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung Rede und Antwort: Das Kurwesen habe sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert, so die Bürgermeisterin, das Gesundheitszentrum mit Schwimmhalle, Außenbecken und Sauna stehe seit Jahren leer - mit jährlichen Unterhaltungskosten von 250 000 Euro. Das Geld fehle daher an anderen Stellen, so Niermann.

Entschieden sei konkret noch nichts, man habe bislang im Rat und in der Verwaltung lediglich laut nachgedacht, was machbar sei. Fakt sei allerdings auch, dass sich das Areal Gesundheitszentrum nicht ohne die angrenzenden Flächen des ehemaligen Kurhaus-Geländes und der Tennisplätze vermarkten lasse.

Thekla B. Reizer-Schreiner, Betreiberin des „Hotel im Park“, verwies auf ihr Kaufangebot, das nach Ansicht Niermanns jedoch nicht marktangemessen sei. Dafür hätte man allerdings in den vergangenen drei Jahren seit Kaufangebot 750 000 Euro Unterhaltungskosten einsparen können, entgegnete Reizer-Schreiner.

Kassen verwies auf 1,5 Millionen Euro, die im Raum stünden. Niermann unterstrich, dass bislang lediglich erste Sondierungsgespräche für eine Wohnbebauung stattgefunden hätten. Ein formales Angebot liege bislang nicht vor. Der Pachtvertrag seit 2015 stillschweigend verlängert worden, denn die Veränderung der Bauleitplanung erfordere eine weitere gewisse Vorlaufzeit. Gegen die in der Versammlung vorgebrachte Idee einer Schenkung bestehen aus Sicht der Bürgermeisterin dagegen massive rechtliche Bedenken.

Der Verein wünscht sich zunächst eine Pachtverlängerung von drei Jahren im Interesse von Planungssicherheit und der Mitgliederwerbung; ein kurzfristiger Entzug der Flächen würde dem Verein die Existenzgrundlage entziehen, so Kassen.

Bernhard Heringhaus (Wählergemeinschaft Bad Iburg/Glane) verwies dagegen auf das „relativ enge Korsett“, in dem die Stadt stecke, seitens des Rates gebe es bislang aber lediglich den Beschluss die Vermarktung zu prüfen. Hans-Otto Petersmann (FDP) bemängelt, dass „Informationen viel zu früh raus gegangen“ seien, was unnötige Emotionen hervorgerufen habe.