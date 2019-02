Bad Iburg. Die Reiter kommen: Glane ist seit kurzem Sitz der Ersten Westernreiter Union (EWU). Der Pferdesportverband hat Am Thie seine Bundesgeschäftsstelle eingerichtet. Und damit aus dem Pferdeland Westfalen in die Pferderegion Osnabrück gewechselt.

Die EWU ist Nachfolgermieter der ehemaligen Sparkassenzweigstelle. „Uns wurde wegen Eigenbedarf in unserer alten Geschäftsstelle gekündigt“, berichtet Anke Hartwig, die Leiterin der Bundesgeschäftsstelle. Der Vermieter in Warendorf, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, brauchte die Büros selbst.

Bundesgeschäftsstelle für 10000 Westernreiter

Platzbedarf hatte die EWU auch selbst. „Wir haben über 10000 Mitglieder und die Zahl steigt weiter. Damit brauchen wir mehr Mitarbeiter, aber die Räume wuchsen in den letzten 15 Jahren in Warendorf nicht mit“, so Hartwig.

Froh sei sie gewesen, die Immobilie in Glane entdeckt zu haben. Die vormals nur aus einem Büro und einem großen Raum bestehende Bankfiliale, sei für die Bedürfnisse der EWU umgebaut worden. Insgesamt entstanden vier Büroräume. Im Kellerbereich sind die Sozialräume und ein großes Lager zu finden. Der Umzug von Warendorf an den Rand des Teutoburger Waldes sei auch für die Arbeitswege der sechs Mitarbeiter noch machbar, sagt Hartwig.

Ausrichtung Deutsche Meisterschaft

Von Glane aus ist die EWU-Bundesgeschäftsstelle neben den 15 Landesverbänden zum einen für die Mitglieder- und Pferdeverwaltung zuständig. „Organisiert werden von der Bundesgeschäftsstelle zum anderen auch die Ausbildung von Turnierrichtern, Angebote zum Turnier- und Breitensport sowie die Ausrichtung der German Open, der Deutschen Meisterschaft“, schildert Anke Hartwig, selbst langjährige Westernreiterin. Die 28-Jährige leitet seit knapp zwei Jahren die Bundesgeschäftsstelle.

Wert legen auf Jungpferdeprogramm

Neben der EWU als Deutschlands größter Vereinigung von Westernreitern, gibt es noch weitere Verbände. Mit Einführung des Jungpferdeprogramms schlug die EWU unter den Westernreitverbänden neue Wege ein. Der Verband setzte ein deutliches Zeichen zum sanften Start für Nachwuchstalente und den späteren Einstieg in die Welt des Turniersports. „Bei uns werden die Pferde das erste Mal vierjährig unter dem Sattel auf einem Turnier vorgestellt und nicht schon dreijährig“, erklärte Anke Hartwig. Das schone den Körperaufbau der Tiere.