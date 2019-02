Bad Iburg. Harmonie und Neo heißen die Chöre im Glaner Männergesangverein. Am Sonntag gaben die beiden Formationen ein gemeinsames Konzert in der Gaststätte Tovar: eine gelungene Mischung aus eher traditioneller Chormusik und Pop.

Die Tische waren so aufgestellt, dass die Gäste im vollbesetzten Saal sämtlich in Richtung Bühne blickten. Der MGV Harmonie machte den Anfang mit "There´s No Business Like Showbusiness" aus Irving Berlins Musical "Annie Get Your Gun", jedoch zum größten Teil in deutscher Übersetzung: "Sie alle würden gern mit uns tauschen, um sich an dem Applaus zu berauschen."



Ob die Herren in den weinroten Sakkos sich am kräftigen Beifall berauschten, sei dahingestellt. Sie hatten aber bestimmt auch nichts dagegen. Nach dem Eröffnungsstück räumte Harmonie auch schon wieder die Bühne, um den Kollegen von Neo Platz zu machen. Die stiegen kämpferisch ein mit "Ich bin wieder hier" von Marius Müller-Westernhagen, weiter ging es mit "So ein Mann" aus dem Soundtrack des Disney-Films "Tarzan", kurz anmoderiert von Chorleiter Jens Niemann.

Nach vier Stücken kehrte Harmonie zurück, begleitet von einem instrumentalen Zwischenspiel, das Niemann am Piano bestritt. Im zweiten Block widmete sich Harmonie dem Musical "West Side Story", namentlich den berühmten Songs "Tonight" und "America". Es folgte "Can You Feel the Love Tonight" aus der Feder von Phil Collins. Das Traditional "Oh, Happy Day" verschönerte Klaus Höpker, indem er mit kräftiger Stimme sein Solo vortrug. Eine knappe Geste von Chorleiter Bernhard Feige reichte aus, um den ganzen Saal zum Mitklatschen zu bewegen.

Die Gäste entließen die Chöre mit großem Applaus in die Pause, in der die Sänger Gelegenheit hatten, sich mit einem Bier an der Theke zu stärken. Danach folgten wiederum zwei Blöcke zu je vier Stücken. Neo sang unter anderem Udo Lindenbergs schnoddrig schmachtendes "Cello" und den Jupiter Jones Hit aus dem Jahr 2011 "Still". Harmonie sang Stücke aus den Musicals "My Fair Lady" und "Kiss Me, Kate" sowie "Ach, die Weiber" aus Franz Lehars Operette "Die lustige Witwe".

Das Konzert endete stimmungsvoll mit dem "Glaner Heimatlied", gesungen von Chören und Publikum gemeinsam, und dem Song "Hey Glane", letzteres nach der Melodie des Höhner-Stücks "Hey Kölle". Die Anpassung des Textes hat Neo-Tenor Antonius Schöning persönlich vorgenommen. Unterm Strich war das ein gelungener Nachmittag für Liebhaber des vielstimmigen Männergesangs. Übrigens: Beide Chöre sind immer offen für neue Sänger. Für weitere Infos wenden sich Interessierte an Franz Winkelmann (Harmonie), Telefon 05403 2806 bzw. Antonius Schöning (Neo), Telefon 05403 780878.