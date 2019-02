Bad Iburg. Rund 20 Deligierte der Kolpingjugend im Alter zwischen 15 und 20 Jahren sowie der dreiköpfige Diözesanvorstand trafen sich zwei Tage zur Konferenz mit Wahlen im Pfarrheim Glane. Am Samstagnachmittag hielt Alexander Oldiges den Vortrag „Argumentieren gegen Stammtischparolen“.

Für Sven Vehren, der seit 2008 bei der Kolpingjugend aktiv und seit vier Jahren Diözesananleiter ist, war es die letzte Diözesankonferenz. Der Student stellte sich am Sonntag nicht mehr zur Wahl. Santel ist sogar seit 2002 in der Kolpingjugend und seit drei Jahren Deligierte.

Bevor Alexander Oldiges von der Katholischen Erwachsenen Bildung (KEB) seinen Zuhörern Tipps und Ratschläge gab, mussten diese selbst aktiv werden. Der katholische Theologe und freiberufliche Referenten fragte nach Erlebnissen, bei denen die Kolpinger mit Stammtischparolen konfrontiert worden waren. Vehren war aufgefallen, dass Messengerdienste wie WhattsApp dazu verleiten „lustige“ Bilder oder Film zu schnell weiterzuleiten: „Man liest das, findet es lustig, schickt es unkommentiert weiter, aber eigentlich sollte man sich genauer damit befassen.“ Manche Nachrichten seien bei genauerer Betrachtung dann doch nicht lustig. Und wie solle man bei unpassenden Bildern und Filmen reagieren, fragte Vehren.



Santel wiederum erinnerte sich an eine Freundin, die das Fitnessstudio nach einer Preissenkung wechseln wollte. Der Grund: „So billig wie das ist, weiß man ja, wer da nun hinkommen wird“, fügte diese hinzu. „Hier wird arm mit asozial gleichgesetzt“, bestätigte Oldiges und riet: „Wenn ich ein ungutes Gefühl bei einer Aussage habe, kann ich das benennen und beispielsweise fragen: Wie kommst du darauf?“ Diesen Tipp auf eine Stammtischparole mit einer Frage zu antworten, nahm Vehren auf alle Fälle für sich mit: „Dann muss sich der andere erklären, und ich habe Zeit selbst nachzudenken.“

Nachfragen, Pauschalisierungen aushebeln und konkretisieren sowie Widersprüche aufzuzeigen war eine Strategie, die Oldiges erläuterte. Aber auch Humor, das Ansprechen von Emotionen und Körpersprache – sich „groß machen“ oder ganz leise reden – würden Wirkung zeigen. Wichtig sei es dabei: „Das Gegenüber ernst nehmen und nicht beleidigen, bewusste Ignoranz vermeiden“, so Oldiges, der aber auch zugab:



„Eine super gute Parole werdet ihr nicht sofort auseinandernehmen.“ Alexander Oldiges von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB)

Einig waren sich die jungen Leute, dass es anstrengend sein kann, sich Stammtischparolen entgegenzustemmen, und das dies nicht immer klappt. „Aber wir haben demokratische Werte und christliche Überzeugen, die wir vertreten“, so Oldiges.







Zwar stand an diesem Nachmittag der Themenbereich „Rechts, Nazis, Rechtsruck“ im Fokus der Diskussion, Oldiges ging aber auch noch auf Themen wie Gleichberechtigung, Me too sowie Veganer/Vegetarier ein, die sich ebenfalls perfekt für Stammtischparolen eigenen. Als sichtbar aktive Katholiken kann es den Kolpingern zudem passieren, dass sie Vorurteilen gegenüber der (katholischen) Kirche oder auch von fundermentalen Christen ausgesetzt werden. Dies war ebenfalls Thema. Aber sowohl Santel als auch Vehren hatten bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. „Ich bin beim Studium in Dortmund nur mal gefragt worden, warum ich mich bei den Kolpingern so engagiere“, so Vehren. Die Frage habe aber mehr dem Ehrenamt als dem Glauben gegolten.





Zudem hatte Vehren bei sich festgestellt, dass er wie alle anderen zu Verallgemeinerungen neigt: „Wie schnell neigen wir in anderen Kontexten zu verallgemeinern, wenn zum Beispiel über Lehrer oder Beamte geredet wird.“ Sie selbst klar zu machen, dass niemand vor Stammtischparolen und Verallgemeinerungen gefeit ist, und sich diesen Perspektivwechsel vor Augen zu führen, sei ganz wichtig, fand Oldiges, der seinen Zuhörern Mut machen wollte, eine Haltung zu entwickeln.

Dann begannen die Kirchenglocken zu schlagen, die Vorabendmesse als Abschluss des Tagungstages begann. Hier sollte Vehren zum Abschluss seiner aktiven Zeit noch einmal das Banner der Kolpinger in die Kirche tragen.