25-Jähriger fährt in Bad Iburg-Sentrup vor einen Baum: Schwer verletzt CC-Editor öffnen

Auf freier Strecke prallte der Wagen eines 25-jährigen Hilteraners gegen einen Straßenbaum. Foto: Heinz-Josef Wöhrmann

Bad Iburg. Am Sonntagmittag fuhr ein 25-jähriger Hilteraner in Sentrup gegen einen Baum. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Lebensgefahr war nach Angaben der Polizei GMHütte am frühen Sonntagnachmittag nicht ausgeschlossen.