Bad Iburg. Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bad Iburger Ortskern musste die Bundesstraße 51 (Osnabrücker Straße) am Samstagmittag für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Laut Alarmmeldung der Feuerwehr brannte es gegen 13.20 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Informationen des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Bernd Happe hatte ein Fernseher samt Unterstelltisch Feuer gefangen haben. Deren verkohlte Überreste beförderte die Feuerwehr zunächst auf den Bürgersteig vor dem Haus.









Hund gerettet

Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden in der Wohnung hält sich in Grenzen. Der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in der Wohnung. Die Einsatzkräfte retteten allerdings einen verängstigten Hund aus der Wohnung. Der kleine Chihuahua dankte es den Rettern nicht, sondern kläffte aggressiv.

Die Feuerwehren aus Bad Iburg, Glane und Oesede waren mit rund 70 Mann eine knappe Stunde im Einsatz.