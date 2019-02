Bad Iburg. Es sollte ein Provisorium für die Extrabusse während der Landesgartenschau sein. Doch jetzt halten auch reguläre Linienbusse an der Haltestelle gegenüber der Esso-Tankstelle auf der B51 in Bad Iburg. Und das soll auch so bleiben, sehr zum Missfallen des Seniorenbeirats.

Worum geht es?

Um den zusätzlichen Andrang während der erfolgreichen Landesgartenschau im vergangenen Jahr besser bewältigen zu können, wurde eine Haltestelle in Fahrtrichtung Südkreis unmittelbar an der Bedarfsampel auf Höhe von Esso-Tankstelle und Kneipp Erlebnispark installiert. Die normalen Linienbusse der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Süd (VOS) hielten während dieser Zeit weiterhin an der angestammten Haltestelle am Gografenhof zwischen Rathaus und Uhrenmuseum. Doch nun fiel dem Seniorenbeirat auf, dass die Linien 465 und 466 seit längerer Zeit nicht mehr dort, sondern an der Entlastungshaltestelle direkt auf der B51 hielten. Dies beklagen die Mitglieder in einem offenen Brief an Bürgermeisterin Annette Niermann.





Warum wurde die Haltestelle verlegt?

Nach Auskunft der Bürgermeisterin kam die VOS Mitte Oktober vergangenen Jahres auf die Verwaltung zu. Bei einer Verkehrsschau habe man festgestellt, dass die Busse häufiger Probleme mit der bisherigen Verkehrsführung hätten. Zum einen habe der Schlenker zum Rathaus durch das Abbiegen und anschließende Wiederauffahren auf die Bundesstraße Zeit gekostet, gerade im Berufsverkehr morgens und vor allem abends. Und dann sei es immer häufiger vorgekommen, dass wild parkende Autos vor der Sparkasse den Bussen so wenig Platz ließen, dass diese nicht um die enge Rechtskurve zurück zur B51 kamen. Teilweise hätten Autos abgeschleppt werden müssen, weil die Fahrer nicht schnell zu ermitteln gewesen seien, erinnert sich Annette Niermann. "Das hat zu Verzögerungen von bis zu einer halben Stunde geführt."

Was kritisiert der Seniorenbeirat?

Mit Blick auf die eingeschränkte Mobilität vieler Bad Iburger, rügt der Seniorenbeirat neben dem etwas weiteren Weg zur Innenstadt auch den zu niedrigen Einstieg am neuen Haltepunkt. So müsse ein großer Höhenunterschied vom Bürgersteig in den Bus überwunden werden. Außerdem verfüge die neue Haltestelle über keinen Wetterschutz. "Hinzu kommt, dass die Fahrgäste, die die Bad Iburger Innenstadt erreichen möchten, an einer besonders gefährlichen Stelle die Bundesstraße mit erheblichem Verkehrsaufkommen überqueren müssen", heißt es in dem Schreiben an die Bürgermeisterin, das unserer Redaktion vorliegt.

Wird die Haltestelle zurückverlegt?

Es sieht nicht so aus. Aus Annette Niermanns Sicht bedeutet die Verlegung nur geringfügige Einschränkungen für die Buskunden. Eine erhöhte Gefahr beim Überqueren der B51 sieht die Bürgermeisterin nicht. "Es gibt ja die Ampel. " Die Kritikpunkte fehlender Wetterschutz und niedriger Einstieg kann Niermann zwar nachvollziehen, weist aber darauf hin, dass beides auch an der vorherigen Haltestelle fehlte.





Niermann deutet dennoch an, dass sich am neuen Haltepunkt etwas tun könnte. Die Verwaltung wolle die Idee eines barrierefreien Einstiegs und eines Wartehäuschens zur Beratung in die politischen Gremien geben. Die VOS habe auch schon eine 75-prozentige Bezuschussung der Kosten in Aussicht gestellt.