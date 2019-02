Bad Iburg. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa hielt David McAllister am Donnerstagabend auf Einladung der Bad Iburger CDU beim Dicke-Bohnen-Essen im Alten Gasthaus Fischer-Eymann.

Einen spannenden Abend für die rund 100 Gäste mit deftiger Speise und interessanten Gesprächen versprachen schon allein die Ehrengäste: Neben McAllister waren Landrat Michael Lübbersmann und Hans-Gert Pöttering vor Ort.



Europa vor der Wahl

Am 26. Mai findet die Wahl zum europäischen Parlament statt. Im Osnabrücker Land wird zeitgleich der Landrat gewählt. Vor diesem Hintergrund stand das Dicke-Bohnen-Essen ganz unter dem Eindruck der anstehenden Wahlen. Die Zukunft der europäischen Einheit stand dabei im Mittelpunkt der Ausführungen McAllisters, Europaparlamentarier und Vizepräsident der Europäischen Volkspartei (EVP).

In aktuell unruhigen Zeiten würden entscheidende Weichen für ein demokratisches Europa der Zukunft gestellt. Europa stünde mit Blick auf Terrorismus, Migration, digitale Revolution und Klimawandel vor großen Herausforderungen. „Veränderung schafft Unsicherheit, die Demagogen, Nationalisten und Populisten für ihre Machtinteressen ausnutzen und im Ergebnis zurück zu einem Europa der Nationen wollen“, warnt McAllister.

Scharfe Kritik an Polen und Ungarn

In seinem Parforceritt durch Themen wie wettbewerbsfähiger Wirtschaft, stabiler Währung, offener Märkte sowie gemeinsamer Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik scheute sich der Redner nicht, scharfe Kritik an der aktuelle Innenpolitik Polens und Ungarns zu üben und auf ein wertebewusstes Europa hinzuweisen. „Wer rechtsstaatliche Prinzipien in seinem Land aushöhlt, eingegangene Haushaltsverpflichtungen missachtet und die Flüchtlingsfrage nicht als gesamteuropäisches Problem betrachtet, schadet der ganzen Europäischen Union." Bei der Migration gehe es darum, ein effizientes, krisenfestes und vor allem solidarisches europäisches Asylsystem zu schaffen. In teils deftigen Worten, immer aber auch mit einer Prise britischen Humors durchsetzt, verurteilte McAllister den Protektionismus und Abschottung der USA ebenso wie die gegenwärtige völkerrechtswidrige Politik Russlands.

Die internationale Ordnung habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, Europa müsse sein Schicksal stärker in die Hand nehmen. McAllister forderte daher einen europäischen Sicherheitsrat mit rotierenden Besetzungen sowie eine Europäische Verteidigungsunion bis 2025 zu etablieren. In diesem Zusammenhang plädierte der CDU-Politiker dafür, in den EU-Gremien mit Mehrheit statt einstimmig zu entscheiden.

Landrat für mehr interkommunales Denken

Landrat Lübbersmann („Ich wäre auch ohne Wahlkampf gekommen“) zog für Bad Iburg und das Osnabrücker Land im abgelaufenen Jahr eine positive Bilanz und rief zu „neuen Ideen und vermehrt strategischem, interkommunalem Denken“ auf.

Anzeige Anzeige

Bevor aufgetischt wurde, ehrte Stadtverbandsvorsitzender Thomas Walgern verdiente Mitglieder. Gehrt wurden Reiner Schultz für 50 Jahre Mitgliedschaft, Thomas Rohm für 40 Jahre sowie Bernhard Heuer für 25 Jahre. Ein besonderer Dank ging an Hans-Gert Pöttering für seinen Einsatz als Botschafter der Laga.