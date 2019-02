Bad Iburg. Zum 70-jährigen Firmenjubiläum und als Dank für die gute Zusammenarbeit besuchte Landrat Michael Lübbersmann die Bad Iburger Großwäscherei Meyer.

Als Lübbersmann mitsamt Vertretern der Maßarbeit und der Wigos vor der Tür stand, schaute Eike Börs überrascht aus der Wäsche. Irgendwie war der Termin in der Wäscherei nicht angekommen.

Seine Eltern Brigitte und Carsten hatten den Betrieb vor 20 Jahren von Gisela Köppen in dritter Generation übernommen. Die Großmutter ist inzwischen für die Annahme von privater Wäsche zuständig, was aber nur einen Bruchteil des Geschäfts ausmacht. Spezialisiert ist der traditionsreiche und stetig gewachsene Familienbetrieb auf die Vollversorgung von Seniorenpflegeheimen – eine differenziertere, aufwändigere und komplexere Aufgabe als etwa die Versorgung von Krankenhäusern, die Börs dagegen als „Massengeschäft“ bezeichnet.

Wäsche in Kuchenform

Massen an Textilien werden indes auch an der Münsterstraße bewegt – und zwar buchstäblich. Zu Spitzenzeiten werden rund vierzehn Tonnen täglich mit dem hauseigenen, bislang sechs Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark aus bis zu 40 Pflegeeinrichtungen in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern herangekarrt und säckeweise abgeladen. Ein ausgeklügeltes Sortiersystem bahnt dann den Weg durch eine hochmoderne Waschstraße mit riesigen Vor-, Haupt- und Nachwäschekammern, die am Ende alle 100 Sekunden 36 Kilogramm ausspuckt. Die Wäsche wird zu runden „Kuchen“ zusammengepresst, wieder zerpflückt und getrocknet, um dann buchstäblich in die Mangel genommen und zusammengefaltet werden. Nicht alles kann dabei automatisiert werden, weshalb vieles immer noch „Handarbeit“ bleibe, betonte Börs. Nach der letzten räumlichen Erweiterung vor drei Jahren, plant er in der kommenden, vierten Generation den Wäschebetrieb nicht nur weiter zu perfektionieren, sondern auch die Reichweite und den Kundenstamm auszubauen.

Niederschwellige Arbeit

Berufsbekleidung, die zu 70 Prozent von Meyer selbst verliehen wird, sowie Bewohnerwäsche werden von rund 100 Mitarbeitern gesäubert. Unter ihnen sind sechs gelernte Textilarbeiter, die auch im Betrieb ausgebildet werden. Da für die Bedienung der Maschinen keine spezifische Berufsausbildung nötig ist, bietet sich die Wäscherei Meyer auch für „weniger qualifizierte“ Arbeitnehmer oder als „Einstieg aus der Arbeitslosigkeit“ an, wie Lübbersmann bemerkte. Nachhaltig beeindruckt war der Landrat vom hohen technischen und digitalen Standard auch in diesem Bereich.