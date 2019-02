Bad Iburg. Zum ersten Mal präsentiert sich der MGV Harmonie Glane am Sonntag, 24. Februar, in einem gemeinsamen Konzert mit seinem jungen "Ableger", dem MGV Neo.

„Kann es wirklich Liebe sein?“ Warm und volltönend erfüllt die romantische Melodie aus dem Musical „König der Löwen“ den Saal im Obergeschoss des Gasthauses Wiemann-Sander: Der MGV Harmonie Glane stimmt sich auf die Probe ein. Das Klangbeispiel für den Besuch der Presse ist nicht ganz zufällig gewählt. Schließlich stehen Musical-Melodien derzeit im Mittelpunkt der Probenarbeit. Bis Sonntag müssen auch die neu einstudierten Lieder aus der „West Side Story“ sitzen: „Reine Männersache“ lautet das von einem Augenzwinkern begleitete Motto des Konzertes, das dann um 16 Uhr im Saal Tovar beginnt.

Reine Männersache ist der Gesang in Glane bereits seit bald 150 Jahren: Im kommenden Jahr begeht die „Harmonie“ ihr eindrucksvolles Jubiläum. Und das soll natürlich klangvoll gefeiert werden. „Wir haben die Köpfe schon zusammengesteckt“, sagt Vorstandsmitglied Franz Winkelmann. Zunächst aber steht eine musikalische Premiere an. Denn bei dem bevorstehenden Konzert wechselt sich der MGV Harmonie zum ersten Mal in seiner langen Chorgeschichte mit dem MGV Neo auf der Bühne ab.

Von Streitlust zur Harmonie

Zwei Chöre – ein Verein: Die Konstellation ist eine weithin einmalige Antwort auf den vielerorts beklagten Rückgang der Mitgliederzahlen. Zwei Chöre gab es auch vor mehr als 150 Jahren schon in Glane. Die allerdings waren nicht nur überaus sangesfreudig, sondern ebenso streitlustig. Schließlich schaltete sich eine höhere Instanz ein und bewegte beide zum Einlenken und zur Vereinigung in namensgebender Harmonie.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erweckte Schulmeister Helmut Salaske den Chor wieder zu neuem Leben. Doch es war unter der Leitung von Burkhard Feige, dass der MGV Harmonie weit über die Region hinaus bekannt wurde. Die Glaner Sänger wagten sich als erster Chor im Osnabrücker Land an eine Schallplatten-Aufnahme, führten die anspruchsvolle „Carmina Burana“ beim Landesturnfest auf. Und bis heute steht der MGV Harmonie für musikalische Vielfalt im satten Klang von mehr als 40 Männerstimmen.

Kulturelle Szene mit geprägt

„Der Verein hat die kulturelle Szene vor Ort mit geschaffen und mit geprägt“, betont Antonius Schöning und verweist unter anderem auf das große Konzert der Glaner Chöre im Advent, für dessen Organisation alle zwei Jahre der MGV Harmonie verantwortlich zeichnet. Schon allein deshalb ist er an jedem Donnerstagabend bei den Proben zur Stelle: „Der MGV hat es verdient, dass man da mitmacht.“

Die musikalische Leitung liegt seit fast 20 Jahren in den Händen von Christian Kessen-Albers. „Eine echte Koryphäe“, lobt der Vorsitzende Norbert Scheckelhoff. „Und er hat eine Engelsgeduld mit uns. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, ihn zu haben.“ Und die Begeisterung des Chorleiters für die Musik steckt an: „Es macht einfach Spaß und hebt die Stimmung“, merken die Sänger an, die den Zusammenhalt in geselliger Runde ebenso schätzen wie die Musik selbst. „Nach der Probe fährt man zufrieden und gut gelaunt nach Hause.“

Anzeige Anzeige

Und diese gute Laune wollen die Sänger am Sonntag, 24. Februar, auch an die Konzertbesucher weitergeben. Dann heißt es ab 16 Uhr „Tradition trifft Neo Generation“.