Bad Iburg. Im November war im Stadtentwicklungsausschuss die Frage aufgetaucht, ob Planer oder Gutachter in Haftung genommen werden können, wenn der Stadt trotz positiver Beurteilung durch die Experten ein Schaden entsteht. Konkret ging es um das an der Vossegge geplante Baugebiet.

Hier hatte ein Gutachten ergeben, dass der Boden auf der zwei Hektar großen Fläche versickerungsfähig sei, also auch größere Mengen an Regenwasser aufnehmen könne. Gerade am Muttertag 2018 aber gab es einen Starkregen, der das Areal überschwemmte.



"Wir haben also eine Überschwemmung gehabt, obwohl der Gutachter sagt: Die Versickerung funktioniert", fasste Daniel Schneider von den Grünen in der Januar-Sitzung des Ausschusses die Problematik zusammen, die er im Dezember aufgeworfen hatte.

Wenn die oberste Schicht abgetragen wird, klappt die Versickerung Fachbereichsleiter Reinhard Fühner





Das Gutachten entstand nach einer Tiefenbohrung. Diese ergab, dass die oberste Schichte auf der Baufläche für etwa 22 Häuser schwer wasserdurchlässig ist. Darunter liegt Sand, gut für den Abfluss des Wassers: "Wenn also die oberste Schicht abgetragen wird, klappt die Versickerung", meinte Fachbereichsleiter Reinhard Fühner.

Das Baugebiet in der Siedlung ist derzeit Acker. Es soll im Zuge der innerörtlichen Nachverdichtung für Hausbauer erschlossen werden.

Jetzt sollte die Verwaltung klären, ob Gutachter in solchen Fällen haftbar gemacht werden können. Die Antwort ist: Nein. Grundsätzlich hafte ein Gutachter nur für das, was er an Leistungen erbracht hat. Der Gutachter stellte eben fest, dass der Boden im Baugebiet versickerungsfähig ist.

Um im Fall des Falles die Haftungsfrage zu klären, so die Stadt Bad Iburg, wäre aktuell eine umfassende Beurteilung nötig. Dabei müssten Fragen geklärt werden wie die der Herkunft des Wassers, wie ist die Fließrichtung, wo sind die Flächen, die gefahrlos überflutet werden könnten?

"Dieser Untersuchungsbereich würde gegebenenfalls das gesamte nördliche Stadtgebiet umfassen müssen", was das Projekt teuer und schwer umsetzbar mache, so die Stadtverwaltung. Daher würden wasserwirtschaftliche Prüfungen immer punktuell gesetzt. Das sei in diesem Bereich für Bodenabbau und Baugebiet passiert. Ergebnis: Man müsse davon ausgehen, dass die Entwässerung im geplanten Baugebiet funktionieren werde.

Regenrückhaltebecken der alten Deponie erweitert

Das Problem sei das Wasser, das von den Flächen oberhalb in das geplante Baugebiet herunterfließt, meinte Bernhard Heringhaus (WBG): "Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, hilft auch kein Gutachten." Gerade hier aber habe es nach dem Starkregen im Mai noch Bodenarbeiten gegeben, erklärte Fühner. Das Regenrückhaltebecken der früheren Deponie sei erweitert worden.

Sollte es zu weiteren Überschwemmungen in diesem Bereich kommen, müsse genau untersucht werden, wo die Überschwemmung ihren Ursprung hat, so die Stadtverwaltung. Dort müsse dann nachgebessert werden.