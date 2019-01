81-Jähriger nach Unfall in Bad Iburg in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Die Polizei musste am Neujahrstag zu einem Einsatz an die Osnabrücker Straße in Bad Iburg ausrücken. Dort war ein Motorradfahrer mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Foto: Michael Gründel

Bad Iburg. Ein 81-jähriger Fahrradfahrer schwebt nach einem Unfall am Neujahrstag in Bad Iburg in Lebensgefahr. Er war am Nachmittag mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen.