Bad Iburg. Gerade erst hat die Stadt Bad Iburg ihre Elternbeiträge für die Betreuung der unter Dreijährigen neu festgesetzt. Jetzt soll das Konzept schon wieder umgeworfen werden. FDP und WBG im Rat beantragen, wesentliche Eckpunkte zu überdenken und neu zu rechnen.

Beschlossen war, dass die Eltern ab Februar für einen Platz in einer Krippen- oder einer altersübergreifenden Gruppe – zum Beispiel für vier Stunden am Tag – monatlich zwischen 88 und 200 Euro bezahlen müssen. Acht Stunden am Tag würden zwischen 176 und 400 Euro kosten.

Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt. Grundlage dieser Sozialstaffel ist der Steuerbescheid des Vorjahrs. Der Rat hat diesen Beschluss im September einstimmig verabschiedet.

Doch noch bevor der Beschluss greift, fordern FDP- und WBG-Fraktion Änderungen. Der Beschluss beruhe auf Vorschlägen des Kindergarten-Ausschusses – besetzt mit Vertretern der Träger, der Stadtverwaltung und des Rates, schreibt Matthias Seestern-Pauly in seinem Antrag an Bürgermeisterin Annette Niermann. Ziel sei es gewesen, die Sozialstaffel gerechter zu gestalten.









Explizites Ziel aller Ratsmitglieder war es gerade nicht, die Einnahmen über die normalen Kostensteigerungen hinaus zu erhöhen. Matthias Seestern-Pauly, FDP





"Explizites Ziel aller Ratsmitglieder war es gerade nicht, die Einnahmen über die normalen Kostensteigerungen hinaus zu erhöhen." Schließlich seien die Gebühren im Zuge höherer Kosten immer wieder erhöht worden.

Unberücksichtigt seien in dem Beschluss Vorschläge von FDP und WBG geblieben, die Anzahl der Beitragsstufen zu erhöhen und nicht das Grundeinkommen, sondern das zu versteuernde Einkommen zur Berechnungsbasis zu machen. Seit dem Ratsbeschluss hätten viele Betroffene auf diese Probleme im neuen Beitragssystem hingewiesen.

Viele Familien würden künftig massiv stärker belastet: "So würden in der höchsten Beitragsstufe, unter die nach Erhebungen der Elternschaft nach wie vor bis zu 70 Prozent aller Familien fallen, die Beiträge um unverhältnismäßige 42 bis 51 Prozent erhöht, was bei den Eltern zu jährlichen Mehrbelastungen zwischen 900 Euro (bei fünf Stunden) und 1620 Euro (bei acht Stunden) führe", schreibt Seestern-Pauly in dem Antrag. Selbst in der untersten Beitragsstufe sei mit einer Steigerung von elf Prozent zu rechnen.

Das wollte der Rat nicht

Diese Auswirkungen habe der Rat nicht beabsichtigt, sodass nach Auffassung von FDP- und WBG-Fraktion Elternbeiträge und Sozialstaffelung nachjustiert werden müssten.

Bis zum Bildungsausschuss am 8. Januar solle die Verwaltung, so FDP und WBG, nun sechs Aspekte prüfen. Zuerst die Verteilung nach Einkommensgruppen für die neuen Bemessungsgrenzen (unter 37.000 Euro, 37.000 bis 50.000 Euro und über 50.000 Euro). Dann die Verteilung für die alten Bemessungsgrenzen (bis 25.000 Euro, bis 35.000 Euro und ab 35.000 Euro), die prozentuale Beitragserhöhung der alten Stufen im Verhältnis zu den neuen, die absolute Beitragserhöhung für jede Einkommensstufe und nach der Zahl der Betreuungsstunden pro Kind und Jahr.

FDP und WBG wollen neue Beitragsregelung

Auch solle die Verwaltung die Auswirkungen der Zugrundelegung des zu versteuernden Einkommens und die Möglichkeit der Aussetzung der beschlossenen Beitragserhöhung ermitteln, um dem Rat Zeit für einen neuen Beschluss zu geben.

Die Kommunalpolitiker sollen dafür mehrere Punkte beraten, fordern FDP und WBG: Die Einführung einer neuen Höchsteinkommensstufe und die Absenkung der bisherigen Beitragsstufen, die Einstufung über das zu versteuernde Einkommen, die Heranziehung der Einkünfte des Vorvorjahrs und die Aussetzung der beschlossenen Beitragserhöhung bis zu einem neuen Ratsbeschluss.