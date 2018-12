Wegen eines Wasserrohrbruchs fällt am Mittwoch, 19. Dezember, am Gymnasium Bad Iburg der Unterricht aus. Foto: David Ebener

Bad Iburg. Am Gymnasium in Bad Iburg findet am Mittwoch, 19. Dezember, kein Unterricht statt. Das teilte der Landkreis am Dienstagabend mit.