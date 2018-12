Bad Iburg. Wenn Lichterketten funkeln und Rentiere mit Schlitten in den Vorgärten zu finden sind, dann ist Adventszeit. Doch bevor die Fassaden der Häuser leuchten, wartet jede Menge Arbeit und Technik.

Die unterschiedlich großen und neben der Haustür aufgestapelten Pappkisten vor dem Einfamilienhaus erregen Aufmerksamkeit. Nachbarn, die dem tristen nasskalten Wetter trotzen und spazieren gehen, schmunzeln im Vorbeilaufen. Es ist später Vormittag in der schmucken Siedlung in Bad Iburg und noch habe ich keine Idee, was mich erwarten wird. Ich bin hier um Matthias Partetzke (47) bei seiner Weihnachts-Außendekoration zu helfen.

Klein angefangen

Ein vorsichtiger Blick auf die Inhalte der Kartons zeigt unzählige Lichterketten, rote und goldene Riesenkugeln, künstliche Tannengirlanden sowie zusammengefaltete bunte Polyestertücher mit inkludierten Elektropumpen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen lassen, in welche Figuren sie sich später verwandeln werden. “Wir fingen hier vor zehn Jahren mit weißer Beleuchtung ganz moderat an. Doch im Zeitalter von LEDs wurde es immer blinkender und bunter“, erzählt Partetzke. Infiziert mit dem Virus des Weihnachtshauses kehrte er vor Jahren von einem Aufenthalt in Charlotte, North Carolina, zurück. „Dort ist ein ganzer Stadtteil bekannt für seine Deko. Die Menschen besuchen sich untereinander, trinken Glühwein und versorgen sich mit Lebensmitteln“.









Der Ingenieur hat Lichterketten von über 400 Metern Länge gesammelt, sorgfältig auf Papier aufgewickelt, damit es kein Verheddern gibt. Jetzt gibt er klare Anweisungen und verteilt die Aufgaben, auch an seine beiden motivierten Kinder . Zum Kneifen ist es zu spät, also betrete ich vorsichtig die Sprossen der Leiter und befestige die erste Lichterkette mit Kabelbindern an der Dachrinne. Die Finger werden immer steifer und kälter, dennoch geht es Meter für Meter voran.

Heißer Tee

Nach knapp vier Stunden geballter Einsatzkraft, sechszehn verbauten Steckeinheiten an allen Himmelrichtungen des Hauses sowie einer kleinen „Heißtee-Pause“ ist es geschafft: Der gesamte Vorgarten hat sich in eine blinkende Welt mit Eiszapfen, Weihnachts- und Schneemännern sowie Rentieren verwandelt, ein Laser projiziert zusätzlich weihnachtliche Motive auf die Nordwand des Hauses. Wie viele tausend Birnchen leuchten, weiß niemand so genau, auch nicht Partetzke. Jedoch sorgt eine Schaltuhr am Sicherungskasten dafür, dass die Stromkosten im Rahmen bleiben. „Wir starten am ersten Advent und beleuchten bis zum 6. Januar von 17 bis 22 Uhr. Einen Dimmer gibt es nicht- immer „volle Pulle“. Das beschert uns jährlich etwa 40 Euro Mehrkosten an Strom.“





Seine Frau Melanie dekoriert parallel die Innenräume. Auch wenn ein 1,60 Meter hoher groovender Elch zwischen elektronischen Lichterketten die Gäste mit „It´s the most wonderful time of the year“ begrüßt, mag sie es klassisch. Zeremonieller Mittelpunkt der Adventszeit bleibt daher das Anzünden der vier dicken roten Kerzen an dem Tannenkranz.



Nachbarn ziehen nach

Und die Nachbarn? Partetzke schmunzelt: „Die hielten es anfangs schon für `strange´. Mittlerweile finden sie es aber schön und legen selbst nach.“ Weit über die Siedlung hinaus ist das Leuchten zu sehen und wären die Heiligen Drei Könige in der heutigen Zeit unterwegs, sie hätten sicherlich Schwierigkeiten dem Stern am Himmel auf ihrem Weg zu folgen.