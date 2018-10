Die Rechtslage ist eindeutig: Nutztier-Kadaver müssen fachgerecht entsorgt werden, wenn beispielsweise Kühe auf einem Bauernhof oder im Vorfeld der Schlachtung auf einem Schlachthof sterben. In Stadt und Landkreis Osnabrück ist die Firma Rendac Icker in Belm für die Tierkörperbeseitigung zuständig. Dem Landkreis seien keine entsprechenden Lieferungen des Bad Iburger Schlachthofes von ganzen Kadavern zu Rendac bekannt, sagte Riepenhoff. „Ob die betreffenden Tiere verbotenerweise von dem Schlachthof in die Lebensmittelproduktion gegeben wurden oder aber ebenfalls illegal, aber möglicherweise lukrativ, etwa als Tierfutter verwertet wurden, kann der Landkreis zurzeit mangels entsprechender Unterlagen nicht beurteilen. Auch das dürfte Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sein“, ergänzte der Landkreissprecher.

Der „Soko Tierschutz“ zufolge sollen im Überwachungszeitraum zudem 168 liegende Rinder mit Seilwinden aus Anhängern gezogen worden sein. Auch solche Tiere dürfen in der Regel nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden.

Zwar dürfen grundsätzlich nur gesunde und unverletzte Tiere bei Schlachthöfen angeliefert werden; doch es gibt Ausnahmen, die auch auf die Videoaufnahmen der „Soko Tierschutz“ zutreffen könnten.

Verletzt sich etwa ein Tier während des Transports, darf es dem Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) zufolge im Schlachthof geschlachtet und zu Lebensmittel verarbeitet werden – bis auf das verletzte Körperteil. Ein Veterinär muss das alles vor Ort begutachten.

Eine weitere Ausnahme: Tote Rinder dürfen angeliefert werden, wenn sie zuvor auf einem Hof nach einem Unglücksfall fachgerecht betäubt und entblutet wurden. Eine solche Notschlachtung durch einen Sachkundigen dürfe nur bei frisch verletzten Tieren erfolgen, erklärte Riepenhoff. Ein amtlicher Tierarzt habe das zu überprüfen und protokollieren, ebenso den allgemeinen Gesundheitszustand. Ein krankes Tier darf nicht notgeschlachtet werden.

„Sofern eine Notschlachtung zulässig ist, muss diese dann zeitnah nach der tierärztlichen Untersuchung erfolgen“, so Riepenhoff weiter. „Ein Schlachter kommt zum Tierhaltungsbetrieb, betäubt das Tier und entblutet es.“ Zwischen der Schlachtung und Ankunft in einem EU-zugelassenen Schlachthof dürften nicht mehr als zwei Stunden vergehen, ergänzte eine Laves-Sprecherin auf Anfrage. In der Regel verfügen Schlachtbetriebe, die Notschlachtungen auf diese Weise durchführen, über dafür ausgestattete Transportfahrzeuge.

Die ganze Zeit über müsse das Tier vom Dokument über die Schlachttieruntersuchung begleitet werden; dort habe auch der Zeitpunkt der Schlachtung – Betäuben und Entbluten – vermerkt zu sein, so Riepenhoff weiter.

Im Schlachthof prüft der Tierarzt die Dokumente und führt die Fleischuntersuchung durch. Gegebenenfalls beurteilt und kennzeichnet er das Fleisch als für den Menschen genusstauglich. „Teil der Prüfung im Schlachtbetrieb ist natürlich auch, ob die Angaben auf dem Dokument zum Tierkörper passen und ob das Tier zeitgerecht getötet wurde“, erläuterte Riepenhoff. Fehlen diese Dokumente, dürfe das Tier nicht zum Lebensmittel verarbeitet werden.