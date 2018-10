Stimmt auch der Rat zu, kann der St. Franziskus-Kindergarten saniert und erweitert werden. Die Fertigstellung ist für Frühling 2020 geplant. Foto: André Havergo

Bad Iburg. Nach langer Diskussion, vielen Vorwürfen und ohne echte Klarheit über die genauen Kosten hat der Sozialausschuss am Donnerstagabend am Ende doch zwei wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Die St. Franziskus-Kita darf sanieren und erweitern und zwei neue Krippengruppen einrichten. Für zwei Kita-Gruppen in Charlys Kinderparadies werden die baurechtlichen Voraussetzungen geprüft.