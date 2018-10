Osnabrück. Die möglichen schwerwiegenden Tierschutzverstöße auf einem Schlachthof in Bad Iburg werden international zum Thema. Niederländische und belgische Medien berichten, dass Fleisch aus dem Betrieb auch in den Benelux-Ländern verkauft worden sein könnte.

Der Hintergrund: Ein Fleischgroßhändler aus Belgien gehörte zu den Kunden des Schlachthofs im Landkreis Osnabrück. Auf Anfrage unserer Redaktion ließ das Unternehmen aus Flandern mitteilen, dass bereits vergangene Woche die Zusammenarbeit mit dem Schlachthof eingestellt worden sei. Zuvor habe man Bilder der mutmaßlichen Tierschutzverstöße eingesehen. „Wir sind schockiert von den Bildern und verurteilen derartige Praktiken aufs Äußerste.“

Betrieb ruht vorläufig

Der Schlachtbetrieb in Bad Iburg ruht derweil. Der Landkreis Osnabrück hatte den Schlachthof vorläufig stillgelegt. Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg ermittelt wegen der mutmaßlichen Tierschutzverstöße. Der Anwalt des Betreibers war in der vergangenen und in dieser Woche nicht zu einer ausführlichen Stellungnahme zur Schließung und deren Hintergründen bereit.

Die Tierrechtsorganisation „Soko Tierschutz“ hatte heimlich über etwa einen Monat hinweg gefilmt und vermeintliche Missstände offengelegt. Die niedersächsische Landesregierung und der Bauernverband Landvolk zeigten sich schockiert.

Erst kürzlich hatten niederländische Behörden einen Schlachthof in der Nähe der deutschen Grenze durchsucht. Auch hier besteht der Verdacht, dass kranke und verletzte Tiere illegalerweise geschlachtet wurden.