Bad Iburg. 50 Jahre lang hat Ursula Thume bereits manches musikalische Register gezogen. Jetzt wird die Orgelspielerin aus Glane für ihr langjährigen Dienst gefeiert.

Ganz allein wähnte sich Ursula Thume. An einem Flügel in der Pädagogischen Hochschule Vechta spielte sie Bach. „Plötzlich war da ein Mann, der sich als Otto Schmelz vorstellte“, erinnert sich Thume an diese Begegnung im ersten Semester als angehende Volksschullehrerin.

Schmelz, Organist an der Propsteikirche Vechta und Orgellehrer an der Hochschule, trug der jungen Studentin auf, an der kleinen Orgel, die neben dem Flügel stand, ein liturgisches Stück zu spielen. Die Premiere am Instrument mit den ungewohnten Pedalen ging daneben. Doch nach einer Woche des Einübens war Schmelz zufrieden – und gab Ursula Thume fortan Unterricht.

Seit 1968 als Orgelspielerin tätig

Nach dem Studium ging es mit ihrem Mann, den sie als Kommilitonen kennengelernt hatte, ins Emsland. „Wir gründeten eine Familie und mit dem Orgelspielen musste ich pausieren.“ Bis zum Umzug 1968 nach Glane. Schon im Herbst des Jahres begleitete Ursula Thume ihre erste Werktagsmesse. Allmählich wurde sie Organistin in der St.-Jakobus-Gemeinde von Glane.

Mitte der 70er Jahre frischte sie ihre Ausbildung auf und machte in Osnabrück den sogenannten großen C-Schein. Zwei Nachmittage gingen dafür in der Woche drauf. „Da bin ich meiner Familie sehr dankbar, dass sie mir in den zwei Jahren den Rücken freigehalten hat.“

Liturgische, geistliche Musik ist Ursula Thumes Leidenschaft. Lieder von Jacques-Nicolas Lemmens und Sigfrid Karg-Elert schätzt sie. Vorne an steht jedoch Johann-Sebastian Bach. „Die zeitlose Tiefe seiner Musik berührt mich schon mein ganzes Leben.“

Vokale Fortbildung im Wohnzimmer

Regelmäßig besuchte sie Workshops, die das Bistum Osnabrück für Organisten anbietet. Dort bildete sich Ursula Thume etwa in Sachen Chorleitung weiter. Vor über 20 Jahren gründete sie den Kantorenkreis der Glaner Kirchengemeinde. Konnte der Anfangs noch im Wohnzimmer der Thumes proben, ist er mittlerweile so mitgliederstark, dass im Pfarrheim an den Stimmen gefeilt wird. „Wir haben auch schon länger eine eigene Chorleiterin und ich begleite den Kreis nur noch am Klavier.“

Engagement neben der Musik

Auch neben der Musik engagierte sich Ursula Thume in der Pfarrgemeinde. Mehrere Jahre erteilte sie den Erstkommunionunterricht, bis heute ist sie im Liturgie-Ausschuss. Nach wie vor setzt sich Thume für das bischöfliche Projekt „Straßenkinder in Brasilien“ ein, für dass sie alljährlich einen Bücher-Flohmarkt veranstaltet.

Und sie ist immer noch gerne allein an ihrem Instrument. „Ich mag es, in der Kirche zu sein, neue Stücke einzuüben und den Kontakt mit der Orgel zu suchen.“ Genauso mag sie es aber auch, ihren musikalischen Beitrag zur Liturgie zu leisten.

Feier mit Hochamt und Imbiss

Am Samstag, 20. Oktober 2018, braucht sie das allerdings nicht. Die St.-Jakobus-Gemeinde feiert dann das 50-jährige Orgelspieljubiläum von Ursula Thume. Zum einen mit einem Festhochamt um 17 Uhr, zum anderen anschließend mit einem Imbiss auf Averbecks Hof zudem die Jubilarin und ihre Familie sowie alle Gemeindemitglieder eingeladen sind.