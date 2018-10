Bad Iburg Ein mitreißender Duo-Abend von Tanja Becker-Bender und Péter Nagy eröffnete die Neue Saison der Kammerkonzerte im Iburger Schloss mit Dvořák, Beethoven und Brahms.

Fulminant gelang die Eröffnung der neuen Saison der Iburger Schlosskonzerte. Mit Tanja Becker-Bender trat eine namhafte Violinistin gemeinsam mit ihrem Klavierpartner Péter Nagy an, Dvorák, Beethoven und Brahms auf dem Programm, drei Sonaten in Dur, sechs Tänze in Moll. Dvoráks Sonate F-Dur op. 57 steht am Beginn, ein eher selten gespieltes Werk und auch gar nicht so typisch böhmisch, wie man es sonst von diesem Komponisten kennt.

Die beiden Interpreten erweisen sich in sehr sicherem Zusammenspiel tatsächlich als perfekt eingespieltes Duo, arbeiten sie doch seit Jahren zusammen, eine gemeinsame Plattenproduktion (Hindemith) inklusive. Ihr Erfolg beruht dabei auf einer ziemlich klaren Rollenverteilung. Péter Nagy ist am Flügel zwar außerordentlich akkurat, sein Spiel steckt voller feiner Nuancen und ist bei Bedarf auch durchaus kräftig, und doch bleibt er relativ unauffällig und überlässt Tanja Becker-Bender die Rolle der brillierenden Solistin. Und die beansprucht sie auch, spielt mit großer Geste und großem Ton, gestaltet jede Phrase intensiv und emotional, verwirklicht enorme, plötzliche Umschwünge zwischen drängender und zärtlicher Stimmung, verändert pausenlos und entschlossen die Dynamik.

Temperamentvoll

Bei Beethoven zeigt sich das besonders deutlich, ist seine bekannte „Kreutzer“-Sonate doch eine ganze Ecke virtuoser und dramatischer als Dvoráks Werk und wird von ihr forsch und ungestüm angegangen, mit starker Betonung der Kontraste. In Johannes Brahms’ „Regenlied“-Sonate wiederum verändert sich der Klang völlig, wird weicher und dunkler, ist nun nicht mehr strahlend hell, aber doch sanft leuchtend.

Tatsächlich offenbart sich das Temperament der beiden Musiker so richtig erst in einigen Ungarischen und Slawischen Tänzen von Brahms (bearbeitet von Joseph Joachim) und Dvorák (bearbeitet von ihm selbst). Péter Nagy benutzt nun weniger Pedal als zuvor, und überhaupt gibt der Ungar seine Zurückhaltung weitgehend auf, spielt offensiver als zuvor. Erst recht Tanja Becker-Bender, die, besonders bei Brahms, heißblütige Leidenschaft zeigt. Klingt wie ein Klischee, ist aber so.