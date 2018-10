Bad Iburg. Sind in dem derzeit vom Landkreis Osnabrück geschlossenen Rinderschlachthof in Bad Iburg auch tote Tiere angeliefert worden? Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium hatte auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass zumindest der Verdacht bestehe. Grundsätzlich müssen Tiere gesund angeliefert werden, doch es gibt Ausnahmen, die auch in Bad Iburg zutreffen könnten.

Gut einen Monat hatten Tierrechtsaktivisten des Vereins „Soko Tierschutz“ heimlich Videoaufnahmen auf dem Betrieb erstellt. Außer kranken und verletzten Tieren sollen auch möglicherweise tote Kühe angeliefert worden sein. Was geschah mit den Kadavern?

„Dem Landkreis Osnabrück liegen aktuell keine Ermittlungsergebnisse zu dieser Fragestellung vor“, sagte Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage. Das sei Angelegenheit der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungsbehörde erteilt aber derzeit mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen keine Auskunft. So viel ist bislang bekannt: Im Fokus der Ermittlungen steht derzeit der Geschäftsführer des Schlachthofes.



Kadaver müssen entsorgt werden

Die Rechtslage ist eindeutig: Nutztier-Kadaver müssen fachgerecht entsorgt werden, wenn beispielsweise Kühe auf einem Bauernhof oder im Vorfeld der Schlachtung auf einem Schlachthof sterben. In Stadt und Landkreis Osnabrück ist die Firma Rendac Icker in Belm für die Tierkörperbeseitigung zuständig. Dem Landkreis seien keine entsprechenden Lieferungen des Bad Iburger Schlachthofes von ganzen Kadavern zu Rendac bekannt, sagte Riepenhoff. „Ob die betreffenden Tiere verbotenerweise von dem Schlachthof in die Lebensmittelproduktion gegeben wurden oder aber ebenfalls illegal, aber möglicherweise lukrativ, etwa als Tierfutter verwertet wurden, kann der Landkreis zurzeit mangels entsprechender Unterlagen nicht beurteilen. Auch das dürfte Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sein“, ergänzte der Landkreissprecher.

Der „Soko Tierschutz“ zufolge sollen im Überwachungszeitraum zudem 168 liegende Rinder mit Seilwinden aus Anhängern gezogen worden sein. Auch solche Tiere dürfen in der Regel nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden.

Anlieferung toter Tiere nicht zwangsläufig illegal

Zwar dürfen grundsätzlich nur gesunde und unverletzte Tiere bei Schlachthöfen angeliefert werden; doch es gibt Ausnahmen, die auch auf die Videoaufnahmen der „Soko Tierschutz“ zutreffen könnten.

Verletzt sich etwa ein Tier während des Transports, darf es dem Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) zufolge im Schlachthof geschlachtet und zu Lebensmittel verarbeitet werden – bis auf das verletzte Körperteil. Ein Veterinär muss das alles vor Ort begutachten.



Eine weitere Ausnahme: Tote Rinder dürfen angeliefert werden, wenn sie zuvor auf einem Hof nach einem Unglücksfall fachgerecht betäubt und entblutet wurden. Eine solche Notschlachtung durch einen Sachkundigen dürfe nur bei frisch verletzten Tieren erfolgen, erklärte Riepenhoff. Ein amtlicher Tierarzt habe das zu überprüfen und protokollieren, ebenso den allgemeinen Gesundheitszustand. Ein krankes Tier darf nicht notgeschlachtet werden.

Mobile Schlachtungen

„Sofern eine Notschlachtung zulässig ist, muss diese dann zeitnah nach der tierärztlichen Untersuchung erfolgen“, so Riepenhoff weiter. „Ein Schlachter kommt zum Tierhaltungsbetrieb, betäubt das Tier und entblutet es.“ Zwischen der Schlachtung und Ankunft in einem EU-zugelassenen Schlachthof dürften nicht mehr als zwei Stunden vergehen, ergänzte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) auf Anfrage. In der Regel verfügen Schlachtbetriebe, die Notschlachtungen auf diese Weise durchführen, über dafür ausgestattete Transportfahrzeuge.

Die ganze Zeit über müsse das Tier vom Dokument über die Schlachttieruntersuchung begleitet werden; dort habe auch der Zeitpunkt der Schlachtung – Betäuben und Entbluten – vermerkt zu sein, so Riepenhoff weiter.

Prädikat genusstauglich

Im Schlachthof prüft der Tierarzt die Dokumente und führt die Fleischuntersuchung durch. Gegebenenfalls beurteilt und kennzeichnet er das Fleisch als für den Menschen genusstauglich. „Teil der Prüfung im Schlachtbetrieb ist natürlich auch, ob die Angaben auf dem Dokument zum Tierkörper passen und ob das Tier zeitgerecht getötet wurde“, erläuterte Riepenhoff. Fehlen diese Dokumente, dürfe das Tier nicht zum Lebensmittel verarbeitet werden.

Schlachthof derzeit geschlossen

Der Landkreis hatte den Betrieb nach den mutmaßlichen Tierschutzverstößen am 8. Oktober stillgelegt und amtlich versiegelt. „Diese Befristung bis zum 23. Oktober hat der Landkreis zunächst nur wegen der noch nicht vollständigen Beweislage ausgesprochen“, sagte der Sprecher. Zwei dem Landkreis zufolge für den Schlachthof verantwortliche Veterinäre setzt die Behörde derzeit nirgends mehr ein.

Landkreis-Grüne: „Dies alles wirft Fragen auf“

Die Grünen-Fraktion im Landkreis fordert derweil Aufklärung. Sie wollen in einer Anfrage an Landrat Michael Lübbersmann unter anderem wissen, welche Änderungen bei der zuständigen Fachabteilung notwendig sind, um Pannen beim Tierschutz auszuschließen und „weiteren Missständen vorzubeugen“.

SPD und Grüne fordern Rückruf Der Schlachthof war am Mittwoch auf Antrag der Grünen auch Thema im Agrarausschuss des Niedersächsisches Landtages. „Die Justiz wird nun hoffentlich alle beteiligten Akteure der Lieferkette zur Verantwortung ziehen. Ein solcher Fall darf sich unter keinen Umständen wiederholen“, teilte Karin Logemann, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, im Anschluss mit. „Die Erzeugnisse des Betriebs hätten aus unserer Sicht sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen.“

„Die Berichterstattung rund um das Thema Rinderschlachtung in einem Schlachthof in Bad Iburg, ruft Fassungslosigkeit und absolutes Unverständnis hervor“, teilte der agarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Helmut Dammann-Tamke, mit. „Hier hat sich offensichtlich ein System – abseits der Legalität – über einen längeren Zeitraum entwickelt, bei dem Landwirte, Transporteure, Tierärzte und Mitarbeiter im Schlachthof kollektiv weggeschaut und gegen fundamentale Tierschutzbestimmungen verstoßen haben.“ Das meint auch Miriam Staudte, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. „Wir fordern daher einen sofortigen Rückruf aller Fleischwaren aus dem Schlachthof Bad Iburg, um eine Gesundheitsgefährdung für Verbraucherinnen und Verbraucher auszuschließen.“ „Die Unterrichtung [durch die Landesregierung, Anm. d. R.] hat ein eklatantes Versagen der Behörden bestätigt. Jetzt muss es zunächst einmal um die schonungslose Aufklärung gehen“, teilte Hermann Grupe, landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, mit.

Am Mittwochabend war der Betrieb zudem Thema in der RTL-Sendung „Stern TV“. „Das sind massive Rechtsverstöße, und das kann nicht sein, dass das 2018 so noch möglich ist“, kommentierte Kai Braunmiller, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene, die Bilder und den Einsatz von Elektroschockern.