Abschlusszeremonie der Landesgartenschau in Bad Iburg: Rosalotta und Christian Hüser stimmten auf der Bühne den Rosalotta-Song an, während Blumenkinder aus Bad Essen mit ihnen tanzten. Foto: André Havergo

Bad Iburg. Mit viel Musik, Tanz und und einem wahren Besucheransturm ist am Wochenende die Landesgartenschau in Bad Iburg zu Ende gegangen. Während der Abschlusszeremonie am Sonntagabend verkündete Landrat Michael Lübbersmann die offizielle Besucherzahl.