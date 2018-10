Bad Iburg. 180 Tage Landesgartenschau liegen hinter Bad Iburg und dem Osnabrücker Land. Wir blicken zurück mit einer Auswahl der schönsten Bilder des vergangenen halben Jahres.

Die Landesgartenschau in Bad Iburg war ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Sowohl die Gäste als auch die Veranstalter blicken zufrieden auf die letzten 180 Tage, in denen ein farbenfrohes Sommermärchen den Iburger Alltag bestimmte. Grund genug, die vergangene Zeit auch in Bildern Revue passieren zu lassen.