Der Tagesplan wird bekannt gegeben. Andrea Harms (rechts) gibt den Ukrainern entsprechende Hinweise. FOTO: Swaantje Hehmann Ehrenamtlich Tätige engagieren sich 15 Flüchtlinge aus der Ukraine finden in Bad Iburg ein Zuhause Von Axel Ebert | 08.04.2022, 05:45 Uhr

Hoffnung gepaart mit Dankbarkeit, Skepsis und dem Wunsch nach Ruhe: In Ludmillas Augen spiegelt sich die seelische Zerrissenheit ukrainischer Flüchtlinge wider, die dem Krieg im eigenen Land entkommen sind. 15 von ihnen haben Zimmer in der ehemaligen Jugendherberge in Bad Iburg bezogen, 50 hätten es bis Mittwochabend sein sollen.