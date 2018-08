Kompetent und in perfekter niederländischen Sprache informiert Gästebetreuerin Alma Latus-Niezen (mit Strohhut) als waschechte Holländerin die belgische Reisgruppe. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg. Reisebusse sind seit Monaten am Haupteingang zur Landesgartenschau am Charlottensee wahrlich keine Seltenheit. Eher selten sind allerdings solche aus dem benachbarten Belgien. Am Samstagnachmittag stiegen 26 reiselustige und neugierige Passagiere aus dem Bus, um auf ihrer Hansetour quer durch die deutsche Republik einen Abstecher auf die Gartenschau zu machen.