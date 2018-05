des Osnabrück . Konzerte, Vorträge, Theater und vieles mehr: Von April bis Oktober finden mehr als 1200 Veranstaltungen auf dem Gelände der Landesgartenschau statt. Eine Übersicht der Höhepunkte.

Der Chor Sin Nomine präsentiert am Samstag, 19. Mai, um 19 Uhr die erfolgreichsten Stücke seiner Aufführungen der letzten Jahre. Unter der Leitung von Petra Schulke werden Rock- und Popsongs geboten, die im Rahmen der zwei selbstinszenierten und selbstgeschriebenen Musicals „Lebe deinen Traum“ und „Ein Koffer voller Leben“ entstanden sind. Unterstützt wird der Glandorfer Chor von einer Band.

A capella-Comedy

Die Hamburger A capella-Comedy-Gruppe LaLeLu tritt am 31. Mai von 19 bis 21 Uhr auf. In Ihrem Trendprogramm „Muss das sein!?“ deckt das vierköpfige Ensemble Genres wie Jazz, Popmusik, Volkslieder, Schlager, Hardrock und Country ab und bietet mit einer Mischung aus Gesang, Komik, Show und Parodie ein unterhaltsames Abendprogramm.

Open-Air auf dem Laga-Gelände

Am 2. Juni um 19:30 Uhr findet zum ersten Mal das Open Air-Event „Live im KEP“ statt. Headliner ist die Hamburger Band Tonbandgerät, die mit ihrem Indie-Pop bereits einen New Music Award einheimste und beim Bundesvision Song Contest 2014 den vierten Platz belegte. Abgerundet wird der Abend mit dem Wallenhorster Percussion-Ensemble Greenbeats und der Venner Indie-Punk-Band Fenster auf Kipp. Für diese Veranstaltung müssen gesonderte Tickets erworben werden, die Eintrittskarten für die Landesgartenschau sind dort nicht gültig.

Fahrende Zeitmaschine

Das Themenwochenende vom 7. bis zum 8. August widmet sich der Subkultur Steampunk. Inspiriert vom Viktorianischen Zeitalter treffen Erbauer von fantasievollen Zeitmaschinen und Figuren sowie historischen Luftschiffen aufeinander. Die ausgestellten Maschinen können nicht nur von außen bestaunt werden: In der fahrenden Zeitmaschine von Professor Abraxo dürfen bis zu fünf Personen durch Zeit und Raum reisen. Das Tüftlerduo Wunderlich bietet in seinem Luftpiratenschiff einen Bastelworkshop an.